Η Λίβερπουλ αποφάσισε για Γκέχι!

Παρά τους... μνηστήρες γύρω από το όνομά του, οι «reds» θέλουν να τον αποκτήσουν το προσεχές καλοκαίρι, ως ελεύθερο. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, τον Ιανουάριο δε θα υπάρξει ξανά κρούση στον κεντρικό αμυντικό της Κρίσταλ Πάλας.

Γκέχι ήταν και πάει για τη Λίβερπουλ, τουλάχιστον μέχρι και το επόμενο καλοκαίρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα του Άρνε Σλοτ δε θα κινηθεί τον προσεχή Ιανουάριο για τον ποδοσφαιριστή, καθώς θέλει να τον αποκτήσει, ως ελεύθερο το καλοκαίρι.

Σύμφωνα λοιπόν με τους «Times», η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ δεν έχει πρόθεση να πιέσει... καταστάσεις τον Ιανουάριο. Θα περιμένει τον ποδοσφαιριστή να μείνει ελεύθερος από την Κρίσταλ Πάλας, και τότε θα πράξουν τα... δέοντα. Μέχρι τότε υπομονή...

england365.gr