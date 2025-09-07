ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Λίβερπουλ αποφάσισε για Γκέχι!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Λίβερπουλ αποφάσισε για Γκέχι!

Η Λίβερπουλ φαίνεται πως θα περιμένει για να κάνει δικό της τον Μαρκ Γκέχι.

Παρά τους... μνηστήρες γύρω από το όνομά του, οι «reds» θέλουν να τον αποκτήσουν το προσεχές καλοκαίρι, ως ελεύθερο. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, τον Ιανουάριο δε θα υπάρξει ξανά κρούση στον κεντρικό αμυντικό της Κρίσταλ Πάλας.

Γκέχι ήταν και πάει για τη Λίβερπουλ, τουλάχιστον μέχρι και το επόμενο καλοκαίρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα του Άρνε Σλοτ δε θα κινηθεί τον προσεχή Ιανουάριο για τον ποδοσφαιριστή, καθώς θέλει να τον αποκτήσει, ως ελεύθερο το καλοκαίρι.

Σύμφωνα λοιπόν με τους «Times», η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ δεν έχει πρόθεση να πιέσει... καταστάσεις τον Ιανουάριο. Θα περιμένει τον ποδοσφαιριστή να μείνει ελεύθερος από την Κρίσταλ Πάλας, και τότε θα πράξουν τα... δέοντα. Μέχρι τότε υπομονή...

england365.gr 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη