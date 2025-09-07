Η Παρί ζητά καλύτερη ιατρική συνεργασία συλλόγων-εθνικών ομάδων

Με ανακοίνωσή της, η Παρί Σεν Ζερμέν εξέφρασε την επιθυμία της να αναμορφώσει την ιατρική-αθλητική συνεργασία μεταξύ συλλόγων και εθνικών ομάδων.

«Η Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία επιθυμεί να επιβεβαιώσει τη δέσμευσή της στην ομοσπονδιακή αποστολή και στην εθνική ομάδα της Γαλλίας (...) ελπίζει ότι αυτά τα λυπηρά γεγονότα θα ανοίξουν το δρόμο για τη δημιουργία ενός νέου επίσημου πλαισίου ιατρικού συντονισμού, που θα εγγυάται συστηματικές, τεκμηριωμένες και αμοιβαίες ανταλλαγές μεταξύ του ιατρικού προσωπικού των συλλόγων και της εθνικής ομάδας, καθώς και σεβασμό για μια ενισχυμένη αρχή προφύλαξης στην κλήση και χρήση παικτών, ιδίως όταν έχουν κάποια ιατρική πάθηση που βρίσκεται υπό θεραπεία», αναφέρει η επιστολή.

Η πρωταθλήτριας Ευρώπης και Γαλλίας περιγράφει τους τραυματισμούς των Ντουέ και Ντεμπελέ ως «σοβαρούς και αποτρέψιμους», δηλώνει δε ότι είναι «έτοιμη να συμβάλει ενεργά σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια» προς το συμφέρον των παικτών και του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στο σύνολό του.

sdna.gr