Έφτασε τρομερή πρόταση στην Τσέλσι, ανοιχτή η πώληση τις τελευταίες ημέρες!

Έφτασε τρομερή πρόταση στην Τσέλσι, ανοιχτή η πώληση τις τελευταίες ημέρες!

Μεγάλη και δελεαστική πρόταση φαίνεται πως δέχτηκε η Τσέλσι, για τον Βραζιλιάνο μέσο της, Αντρέι Σάντος.

Ομάδα από τη Σαουδική Αραβία θέλει να τον κάνει δικό της, λίγο πριν ολοκληρωθεί η μεταγραφική περίοδος.

«Σειρήνες» από τη Σαουδική Αραβία, για τον μέσο της Τσέλσι, Αντρέι Σάντος, με τους «μπλε» να βλέπουν μπροστά τους ένα… τεράστιο ποσό, το οποίο τους κάνει να σκέφτονται μια πιθανή πώληση, της τελευταίας στιγμής

england365.gr

 

 

