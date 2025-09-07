ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκαλύπτει: «Έτσι ξέρω τα πάντα για τις μεταγραφές»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκαλύπτει: «Έτσι ξέρω τα πάντα για τις μεταγραφές»

Ο Ιταλός «έδωσε» μια από τις βασικές πηγές του

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο θεωρείται ο "γκουρού" των μεταγραφών, αφού είναι εκείνος που, με τις περίφημες αναρτήσεις του, αποκαλύπτει μεταγραφές ποδοσφαιριστών. Ακολουθείται πιστά από 50 εκατομμύρια φιλάθλους, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με τους λογαριασμούς του για να μαθαίνουν από πρώτο χέρι ό,τι ενδιαφέρον προκύπτει στη μεταγραφική αγορά, πριν το δουν γραμμένο σε ιστοσελίδες και εφημερίδες.

Ο 32χρονος Ιταλός προέβη σε μια αποκάλυψη, αναφορικά με τον τρόπο που μαθαίνει τα πάντα που αφορούν σε μεταγραφικές υποθέσεις. Όπως ανέφερε ο ίδιος, μία από τις βασικές του πηγές, είναι οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές.

Συγκεκριμένα, είπε πως "πολλοί ποδοσφαιριστές μου στέλνουν μηνύματα ή πολλές φορές τους στέλνω εγώ για να μάθω πληροφορίες.

Σε ορισμένες περιοπτώσεις, θα μου πουν: 'Σε παρακαλώ, μπορείς να πεις κάτι για μένα επειδή θέλω να φύγω από την ομάδα'".

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη