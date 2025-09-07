Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκαλύπτει: «Έτσι ξέρω τα πάντα για τις μεταγραφές»

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο θεωρείται ο "γκουρού" των μεταγραφών, αφού είναι εκείνος που, με τις περίφημες αναρτήσεις του, αποκαλύπτει μεταγραφές ποδοσφαιριστών. Ακολουθείται πιστά από 50 εκατομμύρια φιλάθλους, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με τους λογαριασμούς του για να μαθαίνουν από πρώτο χέρι ό,τι ενδιαφέρον προκύπτει στη μεταγραφική αγορά, πριν το δουν γραμμένο σε ιστοσελίδες και εφημερίδες.

Ο 32χρονος Ιταλός προέβη σε μια αποκάλυψη, αναφορικά με τον τρόπο που μαθαίνει τα πάντα που αφορούν σε μεταγραφικές υποθέσεις. Όπως ανέφερε ο ίδιος, μία από τις βασικές του πηγές, είναι οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές.

Συγκεκριμένα, είπε πως "πολλοί ποδοσφαιριστές μου στέλνουν μηνύματα ή πολλές φορές τους στέλνω εγώ για να μάθω πληροφορίες.

Σε ορισμένες περιοπτώσεις, θα μου πουν: 'Σε παρακαλώ, μπορείς να πεις κάτι για μένα επειδή θέλω να φύγω από την ομάδα'".