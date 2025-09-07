Νοκ άουτ για τέσσερις εβδομάδες και ο Ντουέ στην Παρί Σεν Ζερμέν!

Μεγάλο πλήγμα τόσο για την Παρί Σεν Ζερμέν όσο και την Γαλλία, συνιστά ο τραυματισμός του Ντεζιρέ Ντουέ.

Ο διεθνής επιθετικός των «πρωτευουσιάνων» αποχώρησε με πρόβλημα στην γάμπα στη διάρκεια της νίκης των «μπλε» με 2-0 επί της Ουκρανίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Πολωνία, την προηγούμενη Παρασκευή.

Όπως έγινε γνωστό από την Παρί Σεν Ζερμέν, λοιπόν, ο Ντουέ θα λείψει για περίπου τέσσερις εβδομάδες λόγω του τραυματισμού του!

Αξίζει να σημειωθεί, δε, ότι ο 20χρονος άσος αντικαταστάθηκε από τον Ουσμάν Ντεμπελέ στην ανάπαυλα της αναμέτρησης, με τον συμπαίκτη του σε Γαλλία και Παρί να αποχωρεί και… αυτός κουτσαίνοντας, στο 81ο λεπτό, ενώ θα μείνει εκτός δράσης για σχεδόν δύο μήνες.

