Ο Ονάνα φεύγει από τη Γιουνάιτεντ!

Ο Αντρέ Ονάνα είναι έτοιμος να αλλάξει φανέλα και να αφήσει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για χάρη της Τραμπζονσπόρ, σε μια εξέλιξη που προκαλεί αίσθηση στην Τουρκία, και όχι μόνο.

Σύμφωνα με το «Athletic», ο 29χρονος Καμερουνέζος τερματοφύλακας έχει ανάψει το «πράσινο φως» για τον δανεισμό του στους «μπορντό-μπλε» και αυτήν τη στιγμή περιμένει να εξετάσει το συμβόλαιο της προτεινόμενης μετακίνησης. Η συμφωνία με τη Γιουνάιτεντ αφορά μονοετή δανεισμό, χωρίς κόστος και χωρίς οψιόν αγοράς, κάτι που δείχνει πως οι «κόκκινοι διάβολοι» δεν θέλουν –προς το παρόν– να αποχαιρετήσουν οριστικά τον παίκτη.

Η Τραμπζονσπόρ, ωστόσο, κινείται αστραπιαία, με στόχο να έχει τον Ονάνα διαθέσιμο για το μεγάλο ματς με τη Φενέρμπαχτσε στις 14 Σεπτεμβρίου. Αν όλα κυλήσουν βάσει προγράμματος, ο πρώην τερματοφύλακας της Ίντερ θα κάνει το ντεμπούτο του στην Τουρκία σε ένα από τα πιο «καυτά» ματς της σεζόν.

england365.gr