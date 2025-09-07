Προκριματικά Μουντιάλ: Η Ισπανία των πολλών αστέρων απέναντι σε μία Τουρκία γεμάτη όνειρα

Τα προκριματικά για το Μουντιάλ 2026 συνεχίζουν και τρέχουν με τις ομάδες να καταθέτουν σώμα και ψυχή στους αγωνιστικούς χώρους για να μπορέσουν να εκπληρώσουν τα όνειρα τους και να βρεθούν το ερχόμενο καλοκαίρι στη παγκόσμια γιορτή του ποδοσφαίρου.

Στο πρόγραμμα των προκριματικών της Κυριακής (07/09) ξεχωρίζει μία αναμέτρηση που κάνει εμφανώς τη διαφορά. Η Τουρκία θα φιλοξενήσει την Ισπανία σε μία μονομαχία που μπορεί να κρίνει (από τώρα) πολλά.

Οι Τούρκοι έχουν τρομερό ταλέντο και απέναντι στη Γεωργία επικράτησε με 3-2 μέσα στην Τιφλίδα για την πρεμιέρα των προκριματικών, ενώ η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε έκανε πάρτι απέναντι στην Βουλγαρία με 3-0.

Πλέον βρίσκονται και οι δύο στους τρεις βαθμούς και οι Τούρκοι θέλουν να κάνουν το 2/2 ώστε να βρίσκονται μόνοι τους στην κορυφή του 5ου ομίλου και αναμένεται ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες να κριθεί και η πρώτη θέση.

Την ίδια ώρα η Γερμανία θα υποδεχθεί τη Βόρεια Ιρλανδία με τον Νάγκελσμαν να ψάχνει κάποιον για να… ξεσπάσει μετά το ανεπανάληπτο κάζο απέναντι στη Σλοβακία, όπου και ηττήθηκε με 2-0. Απέναντι της θα έχει μία ομάδα που έρχεται φορτσάτη μετά τη νίκη με 3-1 επί του Λουξεμβούργου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Κυριακής 10/09 των προκριματικών του Μουντιάλ 2026:

Γεωργία-Βουλγαρία (16:00)

Βόρεια Μακεδονία-Λιχτενστάιν (19:00)

Λιθουανία-Ολλανδία (19:00)

Βέλγιο-Καζακστάν (21:45)

Γερμανία-Βόρεια Ιρλανδία (21:45)

Λουξεμβούργο-Σλοβακία (21:45)

Πολωνία-Φινλανδία (19:545)

Τουρκία-Ισπανία (21:45)

sport-fm.gr