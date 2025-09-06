Ο Κίβιορ έμαθε πως φεύγει από την Άρσεναλ από τον... Φαμπρίτσιο Ρομάνο!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σύμφωνα με τον Γιάκουμπ Κίβιορ, η μεταγραφή του στην Πόρτο από την Άρσεναλ του έγινε γνωστή μέσω... Twitter.

Ο Γιάκουμπ Κίβιορ παραχωρήθηκε στην Πόρτο με δανεισμό από την Άρσεναλ τις τελευταίες ημέρες της μεταγραφικής περιόδου, με τον Πολωνό ωστόσο να μαθαίνει για τη μεταγραφή με τρόπο μάλλον περίεργο...

«Ήταν δύσκολο να πω αντίο στην Άρσεναλ γιατί δεν ήξερα ότι θα συνέβαινε» ανέφερε ο 25χρονος αμυντικός, που εξήγησε ότι «αν ήξερα εκ των προτέρων, θα είχα χρόνο να προετοιμαστώ. Τις τελευταίες τρεις μέρες εκεί, δεν ήξερα ποια θα ήταν η τελευταία μου.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο ανακοίνωσε "here we go" και άρχισα να λαμβάνω δεκάδες μηνύματα και κλήσεις που με συνέχεραν. Όταν άρχισα να προπονούμαι, οι συμπαίκτες μου είδαν τα τηλέφωνά τους και με ρωτούσαν γιατί φορούσα τη φόρμα αφού είχα κλείσει αλλού».

 

