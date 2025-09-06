ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σίφουνας η Πορτογαλία με ορεξάτο Κριστιάνο, έκανε τη δουλειά η Αγγλία

Πανεύκολα η Πορτογαλία πέρασε με το 5-0 από την έδρα της Αρμενίας με τον Κριστιάνο να σκοράρει δις. Έβγαλε την… υποχρέωση απέναντι στην Ανδόρρα η Αγγλία (2-0).

Η εθνική ομάδα της Πορτογαλίας δεν υπήρχε περίπτωση να συναντήσει δυσκολίες στην εξόρμησή της στην Αρμενία και τιμώντας τη μνήμη του Ντιόγο Ζότα στο πρώτο παιχνίδι της εθνικής ομάδας μετά τον θάνατό του, διαμορφώθηκε πανεύκολα το τελικό 5-0.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο με προβολή στο 21ο λεπτό και με φοβερό σουτ στα 46’ δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του δευτέρου μέρους, έφτασε στα 140 γκολ με το εθνόσημο και τα 942 καριέρας. Μάλιστα, έχει σκοράρει πια σε 23 διαφορετικές αγωνιστικές περιόδους με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του! Δυο γκολ πέτυχε και ο Ζοάο Φέλιξ και ένα ο Ζοάο Κανσέλο.

Στο Μπέρμιγχαμ η Αγγλία συνέχισε με το απόλυτο στη διαδικασία των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επικρατώντας 2-0 της Ανδόρρας.

Φυσικά και θα ήθελαν περισσότερα τέρματα τα «τρία λιοντάρια», αλλά δεν ήταν τόσο εύκολη η αποστολή τους με τον πορτιέρε των φιλοξενούμενων στο «Βίλα Παρκ». Το αυτογκόλ του Κρίστιαν Γκαρσία στο 25’ και η κεφαλιά του Ράις στο 67’ έγραψαν την ιστορία του ματς.

 

 

