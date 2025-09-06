Άρσεναλ και Σίτι θα κινηθούν για τον Ροντρίγκο τον Ιανουάριο

Σε πασαρέλα αστέρων έχουν μετατραπεί τα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης με τη «Βασίλισσα» να έχει ένα γεμάτο ρόστερ ικανό να κατακτήσει τα πάντα.

Λόγω του μεγάλου συνωστισμού που υπάρχει, θέλοντας και μη, ο Τσάμπι Αλόνσο έχει παραμελήσει ως έναν βαθμό τον Ροντρίγκο, με τον Βραζιλιάνο να έχει μέχρι στιγμής περιορισμένα λεπτά συμμετοχής.

Αυτό ακριβώς θέλουν Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι να εκμεταλλευτούν και σκέφτονται σοβαρά το ενδεχόμενο να κινηθούν για την περίπτωση του τον Ιανουάριο, στην πιθανότητα ο Ροντρίγκο να συνεχίζει να είναι δυσαρεστημένος από τον τρόπο με τον οποίο η Ρεάλ τον διαχειρίζεται.