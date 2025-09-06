«Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Δανίας ήρθε σε επαφή με την UEFA για τα λέιζερ στο Καραϊσκάκη»

Μετά την γκέλα ενάντια στη Σκωτία, η Δανία στρέφεται στο ματς με την Ελλάδα στο Καραϊσκάκη και, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της χώρας, στις τάξεις της ομάδας υπάρχει ανησυχία για τα... λέιζερ!

Όπως αναφέρει η Tipsbladet, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του σκανδιναβικού κράτους έχει έρθει ήδη σε επαφή με την UEFA, με το δημοσίευμα να λέει συγκεκριμένα πως «ο Μπαρκόφσκι έγινε στόχος πράσινων λέιζερ όταν πήγε να εκτελέσει το πέναλτι».

Οι Δανοί τονίζουν πως στην αποστολή της ομάδας υπάρχει ανησυχία ότι κάτι αντίστοιχο μπορεί να συμβεί και στο μεθαυριανό ματς στο Καραϊσκάκη, ενώ στέκονται επίσης σε δηλώσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού, Μπράιαν Ρίμερ, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι «είναι αντιαθλητικό αλλά είναι μέρος του ποδοσφαίρου, καλώς ή κακώς. Το πιο σημαντικό είναι πως γνωρίζουμε πως μπορεί να συμβεί. Ευτυχώς, έχουμε παίκτες που είναι συνηθισμένοι στην πίεση».