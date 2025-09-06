Διπλό δυάδας για τη Σερβία των Γιόβιτς και Ζίβκοβιτς

Σημαντική, εκτός έδρας νίκη, 1-0, ενάντια στη Λετονία κατέγραψε η Σερβία, που με τους Λούκα Γιόβιτς και Αντρίγια Ζίβκοβιτς βασικούς πήρε το διπλό και ανέβηκε δεύτερη στη βαθμολογία του 11ου ομίλου στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημειώθηκε στο 12', όταν ο Βλάχοβιτς έστειλε την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα με ωραίο συρτό σουτ. Οι φιλοξενούμενοι είχαν την υπεροχή στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, με τον Γιόβιτς να σημειώνει ένα εντυπωσιακό τέρμα αλλά να το βλέπει να ακυρώνεται για οφσάιντ.

Στο φινάλε πάντως, οι Λετονοί λίγο έλειψε να σοκάρουν τους Σέρβους, με το δοκάρι να τους στερεί την ισοφάριση και να τους αφήνει στους τέσσερις βαθμούς.

Για τον ίδιο όμιλο, στις 19:00, η Αγγλία θα υποδεχτεί την Ανδόρα, ψάχνοντας το 4/4.