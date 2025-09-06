ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πλήγμα για τη Γαλλία και την Παρί: Εκτός για έξι εβδομάδες ο Ντεμπελέ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πλήγμα για τη Γαλλία και την Παρί: Εκτός για έξι εβδομάδες ο Ντεμπελέ

Κακά μαντάτα για τον Λουίς Ενρίκε και την Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς ο Ουσμάν Ντεμπελέ αναμένεται να μείνει στα «πιτς» για τον επόμενο 1,5 μήνα.

Η Γαλλία αναμετρήθηκε με την Ουκρανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 και με ένα σβηστό 2-0 πήρε το «τρίποντο».

Μπορεί οι «μπλε» να κρατούν τη νίκη από το συγκεκριμένο ματς, αυτή όμως ήρθε και με ένα τίμημα. Στο 46ο λεπτό ο Ουσμάν Ντεμπελέ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο, όμως στο 81’ βγήκε αναγκαστική αλλαγή, λόγω ενός μυϊκού προβλήματος.

Τελικά σύμφωνα με όσα αναφέρουν στη Γαλλία ο σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν αναμένεται να μείνει εκτός αγνωστικής δράσης για τις επόμενες έξι εβδομάδες.

Σίγουρα και η Γαλλία, αλλά και η Παρί έχουν γεμάτα ροστερ που ξεχυλίζουν από ποιότητα, όμως η απουσία του Ντεμπελέ θα γίνει δεδομένα αισθητή.

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη