Πλήγμα για τη Γαλλία και την Παρί: Εκτός για έξι εβδομάδες ο Ντεμπελέ

Η Γαλλία αναμετρήθηκε με την Ουκρανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 και με ένα σβηστό 2-0 πήρε το «τρίποντο».

Μπορεί οι «μπλε» να κρατούν τη νίκη από το συγκεκριμένο ματς, αυτή όμως ήρθε και με ένα τίμημα. Στο 46ο λεπτό ο Ουσμάν Ντεμπελέ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο, όμως στο 81’ βγήκε αναγκαστική αλλαγή, λόγω ενός μυϊκού προβλήματος.

Τελικά σύμφωνα με όσα αναφέρουν στη Γαλλία ο σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν αναμένεται να μείνει εκτός αγνωστικής δράσης για τις επόμενες έξι εβδομάδες.

Σίγουρα και η Γαλλία, αλλά και η Παρί έχουν γεμάτα ροστερ που ξεχυλίζουν από ποιότητα, όμως η απουσία του Ντεμπελέ θα γίνει δεδομένα αισθητή.