ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Λαουτάρο: «Δεν μετανιώνω για όσα είπα το καλοκαίρι, τα έχουμε λύσει όλα στην Ίντερ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Λαουτάρο: «Δεν μετανιώνω για όσα είπα το καλοκαίρι, τα έχουμε λύσει όλα στην Ίντερ»

Έχοντας πλέον ξεκαθαρίσει τα πάντα στο μυαλό του, αλλά και ενώπιον συμπαικτών και προπονητή στην Ίντερ, ο Λαουτάρο επιμένει πως όσα είπε το καλοκαίρι, έπρεπε να ειπωθούν.

Προκλήθηκαν αναταράξεις, υπήρξε μεγάλη παρεξήγηση ανάμεσα σ’ εκείνον και τον Τσαλχάνογλου, χρειάστηκε να περάσουν αρκετές μέρες για να ηρεμήσουν οι δυο τους και να τα βάλουν κάτω, αλλά πλέον είναι όλα καλά.

Άλλωστε, ο Τούρκος και ο Αργεντινός πόζαραν παρέα πριν από λίγο καιρό για να δείξουν προς όλους ότι δόθηκαν αμοιβαίες εξηγήσεις. Ωστόσο, έπρεπε να λάβουν χώρα αρκετές διαβουλεύσεις στην Ίντερ προκειμένου να επέλθει η ηρεμία προτού κάνει σέντρα η φετινή σεζόν.

«Δεν μετανιώνω για όσα είπα, αλλά δημιουργήθηκε μια μεγάλη παρεξήγηση. Ορισμένα πράγματα δεν μου κάθονταν καλά και όσα είπα βγήκαν από μέσα μου λόγω και του ότι οφείλω να μιλώ και να λέω όσα βλέπω, όντας αρχηγός. Ορισμένοι μπορεί να το εκτιμούν, άλλοι όχι.

Αλλά έχουμε μιλήσει με όλους στην ομάδα, τα έχουμε ξεκαθαρίσει, είμαστε ενωμένοι και ο νέος κόουτς μάς βοηθά πολύ. Θα κάνουμε τα πάντα για εκείνον» ήταν τα λόγια του Λαουτάρο σε μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε.

 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη