Λαουτάρο: «Δεν μετανιώνω για όσα είπα το καλοκαίρι, τα έχουμε λύσει όλα στην Ίντερ»

Προκλήθηκαν αναταράξεις, υπήρξε μεγάλη παρεξήγηση ανάμεσα σ’ εκείνον και τον Τσαλχάνογλου, χρειάστηκε να περάσουν αρκετές μέρες για να ηρεμήσουν οι δυο τους και να τα βάλουν κάτω, αλλά πλέον είναι όλα καλά.

Άλλωστε, ο Τούρκος και ο Αργεντινός πόζαραν παρέα πριν από λίγο καιρό για να δείξουν προς όλους ότι δόθηκαν αμοιβαίες εξηγήσεις. Ωστόσο, έπρεπε να λάβουν χώρα αρκετές διαβουλεύσεις στην Ίντερ προκειμένου να επέλθει η ηρεμία προτού κάνει σέντρα η φετινή σεζόν.

«Δεν μετανιώνω για όσα είπα, αλλά δημιουργήθηκε μια μεγάλη παρεξήγηση. Ορισμένα πράγματα δεν μου κάθονταν καλά και όσα είπα βγήκαν από μέσα μου λόγω και του ότι οφείλω να μιλώ και να λέω όσα βλέπω, όντας αρχηγός. Ορισμένοι μπορεί να το εκτιμούν, άλλοι όχι.

Αλλά έχουμε μιλήσει με όλους στην ομάδα, τα έχουμε ξεκαθαρίσει, είμαστε ενωμένοι και ο νέος κόουτς μάς βοηθά πολύ. Θα κάνουμε τα πάντα για εκείνον» ήταν τα λόγια του Λαουτάρο σε μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε.