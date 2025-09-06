Άκουγε... ήχους ο ρέφερι και διέκοψε για λίγο το Ιταλία - Εσθονία

Με ένα περίεργο περιστατικό έκανε εκκίνηση στη θητεία του στον πάγκο της εθνικής ομάδας της Ιταλίας ο Τζενάρο Γκατούζο, στην αναμέτρηση με την Εσθονία στο Μπέργκαμο για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Πολύ πριν οι «ατζούρι» φτάσουν στο επιβλητικό 5-0 έχοντας αισθανθεί τον αέρα αλλαγής με το νέο πρόσωπο στην άκρη του πάγκου και καταφέρνοντας να παρουσιαστούν κυριαρχικοί απέναντι στους υποδεέστερους αντιπάλους τους, ο ρέφερι διέκοψε για λίγο το παιχνίδι στα πρώτα του λεπτά.

Ο λόγος, ήταν πως άκουγε... ήχους και πολύ γρήγορα αντιλήφθηκε ότι προέρχονταν από κινητό. Κι όμως, αυτό βρέθηκε εντός αγωνιστικού χώρου, με τον διαιτητή να το εντοπίζει αμέσως στον αγωνιστικό χώρο.

Όπως αποδείχθηκε, αυτό ανήκε σε μέλος του επιτελείου που ήταν υπεύθυνο για τον αγωνιστικό χώρο και για την τοποθέτηση των ηλεκτρονικών πινακίδων. Προφανώς του είχε πέσει από την τσέπη, δεν το είχε καταλάβει και αυτό είχε αρχίσει να χτυπά μόλις έκανε σέντρα το ματς...