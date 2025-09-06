ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έντονες αντιδράσεις για τον Ρονάλντο: Έσπρωξε θαυμαστή του που πήγε να βγάλει φωτογραφία μαζί του

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έσπρωξε έναν πιτσιρικά ο οποίος μόλις τον είδε έτρεξε να φωτογραφηθεί μαζί του.

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στα Μέσα της Πορτογαλίας ένα συμβάν με πρωταγωνιστή τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Συγκεκριμένα, ο «CR7» βρίσκεται με την εθνική της χώρας του για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ένας θαυμαστής μόλις τον είδε έτρεξε να βγάλει φωτογραφία μαζί του. Τότε ο 40χρονος έσπρωξε τον πιτσιρικά και έπειτα η ασφάλεια τον απομάκρυνε από το σημείο.

 

 

ΔΙΕΘΝΗ

