Επιστρέφει στην Μπαρτσελόνα ο Αλκάνταρα

Τιάγκο Αλκάνταρα στην Μπαρτσελόνα, η μεγάλη επιστροφή! Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, ο άλλοτε ποδοσφαιριστής των «μπλαουγκράνα» θα γυρίσει στους Καταλανούς ως βοηθός του Χάνσι Φλικ.

Από το ίδιο πόστο επί της ουσίας είχε και περάσει και το καλοκαίρι του 2024 για έναν μήνα, όταν είχε βρεθεί στο πλάι του Γερμανού για να αποκτήσει εμπειρία.

Διότι ήταν η πρώτη του εμπειρία από τη στιγμή που σταμάτησε το ποδόσφαιρο και αποφάσισε να ακολουθήσει τον δρόμο της προπονητικής.

Φυσικά, ο Τιάγκο Αλκάνταρα αποτελεί προϊόν της «Μασία», με τον 34χρονο να έχει αγωνιστεί τόσο στις ακαδημίες όσο και στην πρώτη ομάδα των «μπλαουγκράνα».