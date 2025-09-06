Τρεις προπονήσεις σε τρεις μήνες και εκτός αποστολής!

Τον άφησε εκτός αποστολής και εξήγησε πως αυτό συμβαίνει λόγω των τριών προπονήσεων που έχει κάνει, σε τρεις μήνες!

Ο προπονητής της εθνικής Σουηδίας, Γιον Νταλ Τόμασον, μίλησε για την κατάσταση του Αλεξάντερ Ίσακ, τονίζοντας πως ο νέος φορ της Λίβερπουλ παραμένει ανέτοιμος, παρότι η διάθεσή του είναι να αγωνιστεί κανονικά.

«Τους τελευταίους τρεις μήνες δεν έχει παίξει ούτε ένα ματς. Έχει καταφέρει να κάνει μόλις τρεις προπονήσεις μαζί μας. Χρειάζεται δουλειά και χρόνο, αλλά δυστυχώς δεν είναι ακόμα στο 100%. Αν περνούσε από το χέρι του, θα έπαιζε κάθε λεπτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Σουηδίας.

Η εικόνα αυτή είχε ως αποτέλεσμα ο Ίσακ να μείνει εκτός αποστολής στο παιχνίδι με τη Σλοβενία (2-2), γεγονός που προκάλεσε νέα ερωτηματικά σχετικά με το πότε θα επιστρέψει σε πλήρη δράση.

Φυσικά, το βλέμμα στρέφεται και στο «Άνφιλντ», εκεί όπου στη Λίβερπουλ επικρατεί ανησυχία ενόψει της νέας σεζόν, καθώς η φυσική κατάσταση του Σουηδού επιθετικού θεωρείται κρίσιμη για τα πλάνα του Άρνε Σλοτ. Μένει να δούμε πότε θα είναι έτοιμος…

