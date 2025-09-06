ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Βόμβα» από τη Sabah: «Η Φενέρμπαχτσε συμφώνησε με τον Ζιντάν»!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Βόμβα» από τη Sabah: «Η Φενέρμπαχτσε συμφώνησε με τον Ζιντάν»!

Έτοιμη να πυροδοτήσει τεράστια βόμβα είναι η Φενέρμπαχτσε, καθώς σύμφωνα με τη Sabah ήρθε σε συμφωνία με τον Ζινεντίν Ζιντάν για να αναλάβει την τεχνική της ηγεσία!

Πάει να ρίξει τα... τσιμέντα στο «Αλί Σαμί Γεν» η Φενέρμπαχτσε!

Λίγες ημέρες μετά την απόλυση του Ζοσέ Μουρίνιο, η ομάδα της Κωνσταντινούπολης, αναζητά τον αντικαταστάτη του με αρκετά ονόματα να έχουν «παρελάσει» από το ρεπορτάζ της!

Ωστόσο το πρωί του Σαββάτου η εφημερίδα «Sabah» έδωσε μια νέα διάσταση στο συγκεκριμένο θέμα! Συγκεκριμένα αναφέρει ότι η Φενέρμπαχτσε, όχι μόνο έχει διαπραγματευτεί, αλλά έχει συμφωνήσει με τον σπουδαίο, Ζινεντίν Ζιντάν!

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο 53χρονος Γάλλος τεχνικός, τα έχει βρει προφορικά με τη Φενέρ και σε περίπτωση που επιτευχθεί και η οικονομική συμφωνία τότε ο «Ζιζού» θα μετακομίσει στην Τουρκία!

Θυμίζουμε ότι ο Ζινεντίν Ζιντάν από το 2021, που ολοκλήρωσε τη δεύτερη θητεία του στη Ρεάλ Μαδρίτης, δεν έχει καθίσει στον πάγκο κάποιας ομάδας, με το όνομα του έκτοτε, να έχει συνδεθεί τόσο με την Παρί, όσο με την Άρσεναλ, όπως και με την εθνική Γαλλίας!

sport-fm.gr 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη