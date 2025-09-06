«Βόμβα» από τη Sabah: «Η Φενέρμπαχτσε συμφώνησε με τον Ζιντάν»!

Πάει να ρίξει τα... τσιμέντα στο «Αλί Σαμί Γεν» η Φενέρμπαχτσε!

Λίγες ημέρες μετά την απόλυση του Ζοσέ Μουρίνιο, η ομάδα της Κωνσταντινούπολης, αναζητά τον αντικαταστάτη του με αρκετά ονόματα να έχουν «παρελάσει» από το ρεπορτάζ της!

Ωστόσο το πρωί του Σαββάτου η εφημερίδα «Sabah» έδωσε μια νέα διάσταση στο συγκεκριμένο θέμα! Συγκεκριμένα αναφέρει ότι η Φενέρμπαχτσε, όχι μόνο έχει διαπραγματευτεί, αλλά έχει συμφωνήσει με τον σπουδαίο, Ζινεντίν Ζιντάν!

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο 53χρονος Γάλλος τεχνικός, τα έχει βρει προφορικά με τη Φενέρ και σε περίπτωση που επιτευχθεί και η οικονομική συμφωνία τότε ο «Ζιζού» θα μετακομίσει στην Τουρκία!

Θυμίζουμε ότι ο Ζινεντίν Ζιντάν από το 2021, που ολοκλήρωσε τη δεύτερη θητεία του στη Ρεάλ Μαδρίτης, δεν έχει καθίσει στον πάγκο κάποιας ομάδας, με το όνομα του έκτοτε, να έχει συνδεθεί τόσο με την Παρί, όσο με την Άρσεναλ, όπως και με την εθνική Γαλλίας!

💥 FENERBAHÇE'DE ZIDANE BOMBASI!



Yaptığı transferle kadro değerini zirveye taşıyan yönetim, Zinedine Zidane ile ön anlaşma sağladı.



Maaş ve sözleşme detayları üzerinde görüşmeler tamamlandığında 53 yaşındaki teknik adam, Türkiye'ye gelecek.



📰 Uğur Çem / Sabah Spor ÖZEL pic.twitter.com/ttpkM3HEWU — Sabah Spor (@sabahspor) September 6, 2025

sport-fm.gr