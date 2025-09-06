Η πρώτη απόλυση σε ομάδα της Bundesliga είναι γεγονός, αφού εδώ και μερικές ημέρες ο Έρικ Τεν Χαχ αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Λεβερκούζεν.

Μια απόφαση που προξένησε απορίες σε αρκετούς ανθρώπους, αλλά σύμφωνα με την «Bild» δεν αποτελεί καμία έκπληξη. Κάνουν μάλιστα την εκτίμηση πως ο σύλλογος άργησε να πάρει την εν λόγω απόφαση και χαρακτηρίζει τον Ολλανδό τεχνικό ως τον χειρότερο προπονητή στην ιστορία του κλαμπ.

Αρχικά, στο κείμενο αναφέρεται πως ο Τεν Χαχ δεν τα πήγαινε με κανέναν καλά εντός του συλλόγου. Ούτε καν με τους συνεργάτες του, τους οποίους έφερε ο ίδιος στη Γερμανία.

Η ατμόσφαιρα στον σύλλογο ήταν ιδιαίτερα ψυχρή. Ο Τεν Χαχ επί της ουσίας δεν είχε καλή σχέση με κάποιον, με αποτέλεσμα να είναι απομονωμένος τις περισσότερες ώρες στον προπονητικό κέντρο. Δεν υπήρχε επαφή, ούτε καλή συνεννόηση!

Ο Ολλανδός παρενέβη αρκετές φορές στον σχεδιασμό, προτείνοντας ποδοσφαιριστές. Μόνο που οι προτάσεις του αφορούσαν παίκτες που ανήκαν μόνο στην εταιρεία που τον εκπροσωπεί.

Στο θέμα της προπόνησης, οι ποδοσφαιριστές του είχαν πολλές απορίες. Ο 55χρονος τους τόνιζε διαρκώς πως τα push-ups ήταν εξίσου σημαντικά με τις ασκήσεις με την μπάλα. Παράλληλα, δεν φαίνεται πως η προπονητική του μέθοδος ήταν πρακτική, αφού οι παίκτες ανέφεραν πως δεν ήξεραν τι έπρεπε να κάνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα η διοίκηση να θέλει να τον απολύσει πολύ νωρίτερα και πιστεύει ότι άργησε πολύ. Και για αυτό πλέον στο κλαμπ υπάρχει η πεποίθηση πως είναι ο χειρότερος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου.

