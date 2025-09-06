Οι 17 ομάδες που έχουν προκριθεί ήδη στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Το Μαρόκο φιλοδώρησε με πέντε γκολ τον Νίγηρα (5-0), έχοντας για σκόρερ μεταξύ άλλων και τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, με αποτέλεσμα να κάνει το 6/6 και να κλειδώσει για 7η φορά στην ιστορία του τη συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Κάπως έτσι, το Μαρόκο έγινε η 17η και η πρώτη συνολικά ομάδα από την Αφρική που εξασφαλίζει το εισιτήριο για τα τελικά του τουρνουά που θα διεξαχθεί το 2026 στην Αμερική.

Οι τρεις πρώτες είναι οι συνδιοργανώτριες, δηλαδή ο Καναδάς, το Μεξικό και οι ΗΠΑ. Η Ιαπωνία και η Νέα Ζηλανδία ήταν οι επόμενες που κλείδωσαν τη συμμετοχή τους, για να ακολουθήσουν το Ιράν, η Αργεντινή, το Ουζμπεκιστάν, η Νότια Κορέα, η Ιορδανία και η Αυστραλία.

Βραζιλία, Εκουαδόρ, Ουρουγουάη, Κολομβία και Παραγουάη από τη ζώνη της Νοτίου Αμερικής εξασφάλισαν επίσης το εισιτήριό τους, αλλά και το Μαρόκο όπως προείπαμε.

Uruguay, Colombia, Paraguay, and Morocco are the latest teams to book their place at the World Cup 🏆 pic.twitter.com/XYK19fSJpp — B/R Football (@brfootball) September 5, 2025

