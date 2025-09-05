Η Λίβερπουλ δεν πρόσθεσε μόνο ποιότητα, αλλά ένα πράγμα ακόμα που «δυσκολεύει» την Άρσεναλ!

H Λίβερπουλ ήταν πολύ δραστήρια στο μεταγραφικό «παζάρι» του καλοκαιριού. Πολλές προσθήκες, με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, που μπορούν να κάνουν τη «ζημιά». Κι όχι μόνο αυτό, καθώς πλέον «απειλεί» και το δυνατό «χαρτί» της Άρσεναλ, με τις μεταγραφές της να έρχονται να... δυναμώσουν την «αεροπορία» των «κόκκινων»!

Η Λίβερπουλ ήταν χωρίς καμία αμφιβολία μία απ' τις πιο δραστήριες ομάδες στο θερινό «παζάρι» των μεταγραφών.

Η ομάδα του Άρνε Σλοτ έβαλε το χέρι βαθιά στην... τσέπη και απέκτησε πολλούς ποδοσφαιριστές, ώστε να κάνει το back-to-back στην Premier League και να έχει μία αξιοζήλευτη πορεία στο Champions League.

Προφανώς κι όλες οι μεταγραφές θα «κριθούν» στον αγωνιστικό χώρο. Όμως, από μία πρώτη «ανάγνωση», θα καταλάβουμε πως οι κινήσεις της, μπορούν να «απειλήσουν» το δυνατό «χαρτί» της Άρσεναλ!

Οι «κόκκινοι» είναι μία από τις πιο δυνατές ομάδες στον «αέρα». Άλλωστε, πριν από το καλοκαίρι είχαν πολλούς ψηλούς παίκτες στο ρόστερ τους.

Ράιαν Χράφενμπερχ, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, Κόντι Χάκπο και Ιμπραχίμα Κονατέ βλέπουν τον κόσμο πάνω από το 1.90μ.! Πλέον, στην ομάδα υπάρχουν οι Αλεξάντερ Ίσακ, Ούγκο Εκιτικέ, αλλά και ο νεαρός Τζιοβάνι Λεόνι.

Όλοι τους έχουν ως... αφετηρία στο ύψος τους τα 190 εκατοστά! Επομένως, καταλαβαίνει κανείς πως μιλάμε για μία ομάδα, που προκαλεί «τρόμο» στις στημένες φάσεις!