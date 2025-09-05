Το μήνυμα του Μέσι μετά το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι του με Αργεντινή: «Μία βραδιά που με αφήνει άφωνο»

Το βράδυ στο κατάμεστο Μονουμεντάλ έμοιαζε περισσότερο με γιορτή και αποχαιρετισμό παρά με έναν απλό ποδοσφαιρικό αγώνα. Ο Λιονέλ Μέσι είχε προαναγγείλει ότι το παιχνίδι με τη Βενεζουέλα θα ήταν το τελευταίο του εντός έδρας με τη φανέλα της Αργεντινής και ο λαός της «αλμπισελέστε» έσπευσε να τον τιμήσει όπως του αξίζει.

Δεκάδες χιλιάδες φίλαθλοι γέμισαν κάθε γωνιά του γηπέδου, υψώνοντας φωνές και σημαίες για να πουν το δικό τους «ευχαριστώ» στον άνθρωπο που τους χάρισε τόσες ανεπανάληπτες στιγμές. Κι εκείνος, σαν να ήθελε να ανταποδώσει όλη αυτή την αγάπη, χάρισε μια παράσταση βγαλμένη από τα πιο όμορφα όνειρα: δύο γκολ, αμέτρητες συγκινήσεις και ένα 3-0 που έμοιαζε δευτερεύον μπροστά στη σημασία της βραδιάς.

Η πιο δυνατή στιγμή ήρθε πριν καν ξεκινήσει το ματς. Ο Μέσι βγήκε στον αγωνιστικό χώρο κρατώντας από το χέρι τους τρεις γιους του. Κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, τα μάτια του γέμισαν δάκρυα.

Λίγες ώρες αργότερα, μέσα από μια σειρά φωτογραφιών στο Instagram, μοιράστηκε τη δική του συγκίνηση: «Μια πολύ ξεχωριστή βραδιά που ακόμα με αφήνει άφωνο. Ευχαριστώ από καρδιάς για την αγάπη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια. Ό,τι κι αν φέρει το μέλλον, μόνο ο Θεός ξέρει… Πάμε Αργεντινή!».