Ο τραυματισμός του Ντέλαπ που έφερε μεταγραφικό ντόμινο στην Ευρώπη

Ο τραυματισμός του Λίαμ Ντελάπ στον δικέφαλο επηρέασε όχι μόνο την Τσέλσι, αλλά προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις στην αγορά μεταγραφών σε όλη την Ευρώπη.

Πως ο τραυματισμός του Λίαμ Ντέλαπ έφερε μεταγραφικό ντόμινο; Η Μπάγερν Μονάχου πίστευε ότι έχει πληγεί περισσότερο, καθώς η Τσέλσι απέσυρε την άδεια για τον επιθετικό της, Νικολάς Τζάκσον, να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις το απόγευμα του Σαββάτου. Την ίδια στιγμή, η Τσέλσι ήρθε σε επαφή τόσο με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας όσο και με το περιβάλλον του επιθετικού Κόνραντ Χάρντερ μετά τη νίκη με 2-0 επί της Φούλαμ.

Εκεί ξεκίνησαν τα παιχνίδια τακτικής ανάμεσα στους δύο συλλόγους, καθώς η Τσέλσι ζήτησε από τη Μπάγερν να καταθέσει πρόταση μόνιμης μεταγραφής ώστε να χρηματοδοτήσει την απόκτηση του Χάρντερ. Ωστόσο, η Μπάγερν είδε επίσης μια προσφορά της να απορρίπτεται από την Αταλάντα για τον εναλλακτικό στόχο Αντεμόλα Λούκμαν.

Ο Χάρντερ τελικά απέρριψε την Τσέλσι για να ενταχθεί στη Λειψία, όπου του προσφερόταν μεγαλύτερος ρόλος στην ομάδα, με την Σπόρτινγκ Λισσαβόνας φυσικά να έχει βρει ήδη τον αντικαταστάτη του, στο πρόσωπο του Φώτη Ιωαννίδη.

Στο μεταξύ, η Τσέλσι πέρασε στο σχέδιο Β, με τον Τζάκσον να παραμένει σε ξενοδοχείο του Μονάχου και να ξεκινούν προσπάθειες ανάκλησης του Μαρκ Γκιού από τον δανεισμό του στη Σάντερλαντ.

Η Σάντερλαντ συμφώνησε – αν και απρόθυμα- να επιστρέψει τον 19χρονο, αλλά στη συνέχεια αναγκάστηκε να στραφεί στην αγορά για την απόκτηση του Μπρόμπει από τον Άγιαξ.

Αυτό σήμαινε ότι ο Άγιαξ έπρεπε να βρει αντικαταστάτη και κινήθηκε για την απόκτηση του Κάσπερ Ντόλμπεργκ από την Άντερλεχτ, ο οποίος αποτελούσε στόχο της Σέλτικ. Η Σέλτικ –αποτυγχάνοντας να αποκτήσει τον Ντόλμπεργκ– έψαχνε εναγωνίως πολλές επιλογές επιθετικών το βράδυ της τελευταίας ημέρας των μεταγραφών και έφτασε κοντά στο να κλείσει τον Ντέιβιντ Ντάτρο Φοφανά της Τσέλσι.

Ο Φοφανά προτίμησε να μετακινηθεί στη Τσάρλτον, αλλά η μεταγραφή τελικά χάλασε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Σέλτικ να συνδεθεί με τον πλέον ελεύθερο Κελέτσι Ιχεανάτσο, ο οποίος συμφώνησε να λύσει το συμβόλαιό του με τη Σεβίλλη.

Αναμενόταν ένα ήρεμο κλείσιμο της μεταγραφικής περιόδου για την Τσέλσι, με σχέδιο να πουλήσει, να πουλήσει και να…πουλήσει.

Όμως, όταν ο Ντελάπ τραυματίστηκε στις 12:44 το μεσημέρι του Σαββάτου, η Τσέλσι μπήκε σε κατάσταση πανικού, καθώς λίγες ώρες πριν από τον αγώνα η Μίλαν είχε ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Γάλλου επιθετικού Κριστόφερ Ενκουνκού και η Τσέλσι είχε επιτρέψει στον Τζάκσον να ταξιδέψει για ιατρικές εξετάσεις στη Μπάγερν.

Μόλις έγινε γνωστή η σοβαρότητα του τραυματισμού του Ντελάπ, η Τσέλσι υπαναχώρησε από τη συμφωνία με τη Μπάγερν, προκαλώντας οργισμένη αντίδραση από τον Τζάκσον και τους εκπροσώπους του.

Κάποια στιγμή, η Τσέλσι εξέτασε τις επιλογές της με τον Χάρντερ ως σχέδιο Α, την ανάκληση του Γκιού ως σχέδιο Β και την παραμονή του Τζάκσον ως έσχατη λύση. Τελικά, η επιστροφή του Γκιού αποδείχθηκε εφικτή και απέτρεψε την πιο δύσκολη επιλογή, που θα ήταν να αναγκαστεί ο Τζάκσον να επιστρέψει παρά τη θέλησή του.

Πηγές κοντά στη συμφωνία ανέφεραν ότι η Τσέλσι κατέληξε να εξασφαλίσει βελτιωμένους όρους για τον Τζάκσον, με τη Μπάγερν να καταβάλει δανεικό ποσό 14,3 εκατ. λιρών και υποχρέωση αγοράς με βάση τις συμμετοχές ύψους 56 εκατ. λιρών.

Ένα συνολικό πακέτο άνω των 70 εκατ. λιρών θα αποτελούσε εντυπωσιακή απόδοση για έναν παίκτη που κόστισε 32 εκατ. λίρες από τη Βιγιαρεάλ το 2023.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, πριν από όλα αυτά, η Τσέλσι είχε δοκιμάσει τις προθέσεις της Μπαρτσελόνα με πρόταση 34,7 εκατ. λιρών για την απόκτηση του Φερμίν Λόπες, έχοντας λάβει ενθαρρυντικά μηνύματα για διαπραγματεύσεις.

Αυτό έκανε την Τσέλσι εξαιρετικά δραστήρια την τελευταία ημέρα των μεταγραφών, καθώς προσπαθούσε να ολοκληρώσει περίπου 10 συμφωνίες σε μικρό χρονικό διάστημα.

Ο επιθετικός μέσος Φακούντο Μπουονανότε εντάχθηκε ως δανεικός από την Μπράιτον για 2 εκατ. λίρες, ο αριστερός μπακ Μπεν Τσίλγουελ πήγε στη θυγατρική Στρασβούργο, ο μέσος Άλεξ Μάτος μεταγράφηκε στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ για 2 εκατ. λίρες και ο επιθετικός Ντόνελ ΜακΝίλι εντάχθηκε στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Επίσης υπήρξαν δανεισμοί για τους νεαρούς της ακαδημίας Ομάρι Κέλιμαν, Τζίμι-Τζέι Μόργκαν και Ρόνι Στάτερ. Η μεταγραφή του Ίσε Σάμιουελς-Σμιθ στη Στρασβούργο αναιρέθηκε και ο παίκτης στάλθηκε δανεικός στη Σουόνσι.