Αγγλία: Ο Στόουνς θα χάσει τα ματς με Ανδόρα και Σερβία

Ο Τζον Στόουνς δεν θα ενισχύσει την εθνική Αγγλίας στα δύο προσεχή παιχνίδια της για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. «Ήρθε με κάποια μικρά μυϊκά θέματα στην προετοιμασία και η εξέλιξη δεν ήταν αυτή που θέλαμε και ελπίζαμε, οπότε αποχώρησε σήμερα το πρωί» δήλωσε ο Τόμας Τούχελ, μία ημέρα πριν τα «τρία λιοντάρια» υποδεχθούν στο Μπέρμιγχαμ την Ανδόρα. Ο αμυντικός της Μάντσεστερ Σίτι θα χάσει και το -σαφώς πιο δύσκολο- ματς της Τρίτης (9/9) με τη Σερβία στη Βελιγράδι, αφήνοντας τον Γερμανό τεχνικό με τέσσερις λύσεις στο κέντρο της άμυνας: Μαρκ Γκουεχί, Αζρι Κόνσα, Τζάρελ Κουάνσα και Νταν Μπερν.

Ο αρχηγός Χάρι Κέιν θα ξεκινήσει βασικός απέναντι στην Ανδόρα, καθώς ο Τούχελ επισήμανε ότι δεν θέλει να κάνει... πειραματισμούς, παρά τη μεγάλη διαφορά δυναμικότητας με τον αντίπαλο. «Θα ξεκινήσουμε με την καλύτερη δυνατή ομάδα και μετά θα διαχειριστούμε το δεύτερο παιχνίδι, όχι ανάποδα. Δεν θα παγιδευτούμε σε πειραματισμούς, το μόνο που μετράει είναι το σήμερα και το αύριο» τόνισε ο ομοσπονδιακός προπονητής της Αγγλίας, η οποία έχει ξεκινήσει με «3 στα 3» στον 11ο όμιλο των προκριματικών, χωρίς πάντως να εντυπωσιάσει. Μάλιστα, στα τελευταία παιχνίδια της, τον περασμένο Ιούνιο, νίκησε με το «φτωχό» 1-0 την Ανδόρα, ενώ ηττήθηκε 3-1 από τη Σενεγάλη σε φιλική αναμέτρηση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ