Τσέλσι: Ο Γκαρνάτσο κουράστηκε στην προπόνηση
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο κουράστηκε αρκετά στην προπόνηση της Τσέλσι, όπως αποκάλυψε ο ίδιος.
Σε μια προσπάθεια να αφήσει αιχμές κατά του Ρούμπεν Αμορίμ, ο Αργεντινός επιθετικός τόνισε πως δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του, μετά το τέλος της προπόνησης των «μπλε» στο Λονδίνο.
Ο Γκαρνάτσο λέει σε ένα βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας: «Δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου…».
Alejandro Garnacho 🗣️ “I can’t feel my legs. The training here is different ”pic.twitter.com/RrpHS5PSFi— SHAYEE 𒀭 (@tier_1st) September 4, 2025