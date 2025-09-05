ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τσέλσι: Ο Γκαρνάτσο κουράστηκε στην προπόνηση

Ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο κουράστηκε αρκετά στην προπόνηση της Τσέλσι, όπως αποκάλυψε ο ίδιος.

Σε μια προσπάθεια να αφήσει αιχμές κατά του Ρούμπεν Αμορίμ, ο Αργεντινός επιθετικός τόνισε πως δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του, μετά το τέλος της προπόνησης των «μπλε» στο Λονδίνο.

Ο Γκαρνάτσο λέει σε ένα βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας: «Δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου…».

 

ΔΙΕΘΝΗ

