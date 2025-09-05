ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο κατηγορούμενος για την επίθεση στον κόσμο της Λίβερπουλ, αρνείται όσα του καταλογίζονται!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο κατηγορούμενος για την επίθεση στον κόσμο της Λίβερπουλ, αρνείται όσα του καταλογίζονται!

Ο πρώην πεζοναύτης, Πολ Ντόιλ, δεν αποδέχθηκε καμία από τις κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί έπειτα από τη σοκαριστική επίθεση με το αυτοκίνητο στο πλήθος των οπαδών της Λίβερπουλ, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ομάδα του Σλοτ.

Ο 53χρονος δράστης του σοκαριστικού περιστατικού από το οποίο ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα, αρνήθηκε και τις 31 κατηγορίες με τις οποίες έχει κατηγορηθεί!

Από την επίθεση στο πλήθος που γιόρταζε στο parade της Λίβερπουλ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην πρώτη σεζόν της παρουσίας του Άρνε Σλοτ στον πάγκο, 134 άτομα τραυματίστηκαν.

Όλοι, είτε χρειάστηκαν μακρά νοσηλεία είτε σύντομη, ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους και είναι υγιείς…

england365.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη