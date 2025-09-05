Ο κατηγορούμενος για την επίθεση στον κόσμο της Λίβερπουλ, αρνείται όσα του καταλογίζονται!

Ο 53χρονος δράστης του σοκαριστικού περιστατικού από το οποίο ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα, αρνήθηκε και τις 31 κατηγορίες με τις οποίες έχει κατηγορηθεί!

Από την επίθεση στο πλήθος που γιόρταζε στο parade της Λίβερπουλ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην πρώτη σεζόν της παρουσίας του Άρνε Σλοτ στον πάγκο, 134 άτομα τραυματίστηκαν.

Όλοι, είτε χρειάστηκαν μακρά νοσηλεία είτε σύντομη, ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους και είναι υγιείς…

Former Royal Marine Paul Doyle, 53, who is alleged to have driven into a crowd of Liverpool fans during a Premier League victory parade has pleaded not guilty to 31 charges 🚨 pic.twitter.com/HvN2zEo3k6 — Daily Mail Sport (@MailSport) September 4, 2025

