Μέσι: «Η λογική λέει ότι δεν θα είμαι στο επόμενο Μουντιάλ»

Ο Λιονέλ Μέσι ραγίζει την καρδιά όλων των φίλων του ποδοσφαίρου και δηλώνει ότι διόλου βέβαιη είναι η παρουσία του στο Μουντιάλ του 2026, σε περίπου έναν χρόνο…

Και είναι λογικό, βάσει ηλικίας, από τη στιγμή που ο χρόνος είναι αμείλικτος, αλλά όπως και να ‘χει, πρόκειται για κάτι που δεν θέλει ο κόσμος του αθλήματος ούτε να φαντάζεται…

«Η λογική λέει ότι δεν θα είμαι στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο. Δεν έχω πάρει, βέβαια, ακόμα την απόφασή μου. Θα το δω μέρα με τη μέρα, παιχνίδι με το παιχνίδι. Ανάλογα το πώς θα αισθάνομαι και σε τι κατάσταση θα βρίσκομαι» ήταν τα λόγια του Λίο μετά το 3-0 της Αργεντινής επί της Βενεζουέλας, στο τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα με το εθνόσημο στα πάτρια εδάφη...

sport-fm.gr