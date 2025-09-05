ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Κολομβία του Χάμες επιστρέφει στο Μουντιάλ!

Οι Κολομβιανοί πανηγύρισαν την επιστροφή τους σε τελική φάση Μουντιάλ έπειτα από το 2018, μετά και το 3-0 επί της Βολιβίας.

Η Κολομβία θα βρεθεί και πάλι στη σπουδαιότερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη και τσέκαρε το «εισιτήριό» της, τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Ο Χάμες, ο Κόρδοβα και ο Κιντέρο πρόσφεραν στην εθνική ομάδα της πατρίδας τους μια θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, μετά και το 3-0 επί της Βολιβίας.

