Η Κολομβία του Χάμες επιστρέφει στο Μουντιάλ!

Η Κολομβία θα βρεθεί και πάλι στη σπουδαιότερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη και τσέκαρε το «εισιτήριό» της, τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Ο Χάμες, ο Κόρδοβα και ο Κιντέρο πρόσφεραν στην εθνική ομάδα της πατρίδας τους μια θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, μετά και το 3-0 επί της Βολιβίας.

