Ο τεχνικός διευθυντής της Λεβερκούζεν άφησε αιχμές για τον Τεν Χαγκ

Ο Ρόλφες, χωρίς περιστροφές, άφησε να εννοηθεί πως η πρόσληψη του Ολλανδού τεχνικού ήταν αποτυχημένη, αλλά η απόφαση για την πρόωρη απομάκρυνσή του αποδείχθηκε ευεργετική.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το κλίμα στα αποδυτήρια είναι σαφώς βελτιωμένο και οι παίκτες έχουν πλέον ξεκάθαρη εικόνα για το τι πρέπει να κάνουν στον αγωνιστικό χώρο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Σίγουρα νιώθω ότι υπάρχει καλή ατμόσφαιρα. Αυτό φάνηκε και στις τελευταίες δύο μέρες των προπονήσεων, αλλά και στον αγώνα. Είχαμε δομή, καλές ρουτίνες, όλα λειτούργησαν σωστά.

Ο Ροζιέ έκανε εξαιρετική δουλειά στην προετοιμασία και στην ομιλία του πριν το παιχνίδι. Οι παίκτες ήξεραν τι να κάνουν και το εφάρμοσαν.

Ο Λούκας Βάθκεθ έδωσε ποιότητα και εμπειρία στο παιχνίδι μας, ενώ και ο Λοΐκ Μπαντέ βοήθησε σημαντικά στην επικοινωνία. Ο Έκι Φερνάντες βελτιωνόταν λεπτό με το λεπτό. Ήταν σημαντικό για όλους σήμερα».

