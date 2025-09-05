ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Μέσι άρχισε να δακρύζει από την προθέρμανση του ματς της Αργεντινής!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Μέσι άρχισε να δακρύζει από την προθέρμανση του ματς της Αργεντινής!

Ο Λίο αδυνατούσε να ελέγξει τα συναισθήματά του στο διαφαινόμενο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι του με τη φανέλα της Αργεντινής και δάκρυζε από την προθέρμανση του ματς με τη Βενεζουέλα.

Ο Μέσι αγωνίστηκε και σκόραρε στο Μπουένος Άιρες, στη νίκη (3-0) της «αλμπισελέστε» επί της Βενεζουέλας για τα προκριματικά του Μουντιάλ, αλλά αυτό, ίσως και να ήταν το τελευταίο του παιχνίδι μπροστά στο κοινό της πατριδας του, με τη φανέλα της Αργεντινής.

Η περίσταση ήταν τέτοια που έκανε τρομερά έντονα τα συναισθήματα του Λίο, ακούγοντας και την αποθέωση από τις κερκίδες.

Αυτό, τον έκανε ν' αρχίσει να δακρύζει από την προθέρμανση του ματς και φυσικά οι κάμερες δεν έφευγαν λεπτό από πάνω του...

sport-fm.gr 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη