Ο Μέσι άρχισε να δακρύζει από την προθέρμανση του ματς της Αργεντινής!

Ο Μέσι αγωνίστηκε και σκόραρε στο Μπουένος Άιρες, στη νίκη (3-0) της «αλμπισελέστε» επί της Βενεζουέλας για τα προκριματικά του Μουντιάλ, αλλά αυτό, ίσως και να ήταν το τελευταίο του παιχνίδι μπροστά στο κοινό της πατριδας του, με τη φανέλα της Αργεντινής.

Η περίσταση ήταν τέτοια που έκανε τρομερά έντονα τα συναισθήματα του Λίο, ακούγοντας και την αποθέωση από τις κερκίδες.

Αυτό, τον έκανε ν' αρχίσει να δακρύζει από την προθέρμανση του ματς και φυσικά οι κάμερες δεν έφευγαν λεπτό από πάνω του...

I don’t want to know how I will handle in his very last game because I am in tears now for his last Argentina home game. I keep having flashbacks to 2006 when I first saw his Argentina debut at the World Cup…🥹

