Ενκουνκού: «Όταν ήρθε η πρόταση της Μίλαν είπα αμέσως ναι»

Λίγο πριν την εκπνοή της μεταγραφικής περιόδου, ο Γάλλος επιθετικός μετακινήθηκε στους «ροσονέρι» με μεταγραφή από τους «μπλε» του Λονδίνου, κάνοντας το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Ο Ενκουνκού εξήγησε ότι μόλις δέχθηκε την κρούση από την Μίλαν, απάντησε αμέσως «ναι», αφού ήταν μια ευκαιρία που δεν θα μπορούσε να πάει χαμένη.

«Την πρώτη φορά που άκουσα για τη Μίλαν... ήταν ξεχωριστή για μένα. Δεν το σκέφτηκα πολύ, είπα αμέσως ναι. Μόλις μου παρουσίασαν το πρότζεκτ ενθουσιάστηκα», ανέφερε ο Γάλλος επιθετικός.

sdna.gr