Ενκουνκού: «Όταν ήρθε η πρόταση της Μίλαν είπα αμέσως ναι»

Ο Κρίστοφερ Ενκουνκού μίλησε για την μετακίνησή του από την Τσέλσι στην Μίλαν, τονίζοντας ότι δεν σκέφτηκε πολύ πριν δώσει την απάντησή του.

Λίγο πριν την εκπνοή της μεταγραφικής περιόδου, ο Γάλλος επιθετικός μετακινήθηκε στους «ροσονέρι» με μεταγραφή από τους «μπλε» του Λονδίνου, κάνοντας το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Ο Ενκουνκού εξήγησε ότι μόλις δέχθηκε την κρούση από την Μίλαν, απάντησε αμέσως «ναι», αφού ήταν μια ευκαιρία που δεν θα μπορούσε να πάει χαμένη.

«Την πρώτη φορά που άκουσα για τη Μίλαν... ήταν ξεχωριστή για μένα. Δεν το σκέφτηκα πολύ, είπα αμέσως ναι. Μόλις μου παρουσίασαν το πρότζεκτ ενθουσιάστηκα», ανέφερε ο Γάλλος επιθετικός.

