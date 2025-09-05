Προκριματικά Μουντιάλ: Ξεχωρίζει το Δανία-Σκωτία και η δοκιμασία της Γαλλίας

Πέρα από τη μάχη της Ελλάδας με τη Λευκορωσία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», το σημερινό πρόγραμμα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου διαθέτει ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.

Ασφαλώς, το Δανία-Σκωτία στην πρεμιέρα του ομίλου της «γαλανόλευκης» ξεχωρίζει και έχει το δικό του ενδιαφέρον. Διότι πρόκειται για δύο ομάδες που θα κοντράρουν την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για ένα πλασάρισμα στην πρώτη δυάδα, αλλά και στη διεκδίκηση της κορυφής.

Από τα υπόλοιπα ματς, ενδιαφέρον έχει η δοκιμασία της Γαλλίας κόντρα στην Ουκρανία στο ουδέτερο γήπεδο του Βρότσλαβ στην πρεμιέρα τους. Ένα ύπουλο παιχνίδι και ένα τεστ για τους «τρικολόρ» το σημερινό βράδυ.

Αμφίβολες είναι δύο ακόμη αναμετρήσεις, τόσο αυτή της Σλοβενίας με αντίπαλο την Σουηδία όσο και εκείνη του Μαυροβουνίου με την Τσεχία. Στο τελευταίο ματς μάλιστα οι δύο ομάδες χωρίζονται από τρεις βαθμούς, με τους φιλοξενούμενους να είναι 1οι και οι γηπεδούχοι 3οι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας (κοινή ώρα έναρξης 21:45):

Δανία-Σκωτία

Ελλάδα-Λευκορωσία

Ελβετία-Κόσοβο

Ισλανδία-Αζερμπαϊτζάν

Ιταλία-Εσθονία

Μαυροβούνιο-Τσεχία

Μολδαβία-Ισραήλ

Νήσοι Φερόες-Κροατία

Ουκρανία-Γαλλία

Σλοβενία-Σουηδία

sport-fm.gr