ΒΙΝΤΕΟ: Mαγεία Μέσι στο τελευταίο του ματς στην Αργεντινή

Ιστορικός στο «αντίο» του ο Λιονέλ Μέσι.

Ο «πούλγκα» έπαιξε για τελευταία φορά με το εθνόσημο στην πατρίδα του και βοήθησε με δυο γκολ και μια ασίστ την Αργεντινή να επικρατήσει 3-0 της Βενεζουέλας.

Αποχαιρέτησε ως... GOAT την Αργεντινή ο Λιονέλ Μέσι! Στο τελευταίο του ματς μπροστά στο κοινό της χώρας του ο σπουδαίος Αργεντινός «μάγεψε» ξανά, βοηθώντας την εθνική του ομάδα να σφραγίσει την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, στο νικηφόρο 3-0 επί της Βενεζουέλας!

Ο «Πούλγκα» με δυο γκολ και μια ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των πρωταθλητών κόσμου, αφού αρχικά στο 39' με ένα υπέροχο «μυτάκι» έκανε το 1-0. Στο 76' ο Μέσι από σκόρερ, έγινε δημιουργός και με όμορφο γύρισμα «σέρβιρε» το 2-0 στο Νίκολας Γκονσάλες, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα μετά από γύρισμα του Αλμάδα έγραψε το τελικό 3-0 για την «αλμπισελέστε».

