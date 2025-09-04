Έκανε τα εύκολα δύσκολα αλλά μπήκε με το δεξί η Τουρκία

Τα εύκολα δύσκολα έκανε η Τουρκία, αλλά ξεκίνησε με χαμόγελα την προσπάθειά της για πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Η ομάδα του Βιτσέντσο Μοντέλα πέρασε από την Τιφλίδα, επικρατώντας 3-2 της Γεωργίας και μπήκε με το δεξί στον 5ο όμιλο.

Μόλις στο 3ο λεπτό ο Μούλντουρ με κεφαλιά μετά το κόρνερ του Γκιουλέρ άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι συνέχισαν με το πόδι στο γκάζι και βρέθηκαν να προηγούνται με 3-0 στο 52’ , με τον Ακτούρκογλου να παίρνει τη σκυτάλη και να σκοράρει δις (41’, 52’).

Η Τουρκία πήγαινε για… περίπατο, αλλά πρώτα το γκολ του Νταβιτασβίλι στο 63’ και οκτώ λεπτά αργότερα η αποβολή του Αλπέρ Γιλμάζ (μπήκε στο 66’, δέχτηκε κόκκινη στο 71’) έκανε το ματς θρίλερ. Παρόλα αυτά, το γκολ του Κβαρατσκέλια στις καθυστερήσεις δεν ήταν αρκετό, όπως και τα ελάχιστα δευτερόλεπτα που απέμεναν για το φινάλε του παιχνιδιού. Με αποτέλεσμα το 3-2 υπέρ των Τούρκων να παραμείνει ως το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.

Την ίδια ώρα, στον 7ο όμιλο και για την 5η αγωνιστική, Λιθουανία και Μάλτα κόλλησαν στο 1-1 στη μάχη για την αποφυγή της τελευταίας θέσης. Ένα ματς που κρίθηκε στο φινάλε, με τον Σαταριάνο στο 83’ να δίνει προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, αλλά ο Γκινέιτις με πέναλτι στο 90’+1’ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

sport-fm.gr