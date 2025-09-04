ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο 82χρονος που ετοιμάζεται να παίξει στην 7η κατηγορία της Ιταλίας: «Τρώω σωστά και κάνω σεξ»

Με περισσότερες από 250 εμφανίσεις σε πρώτη και δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, ο Λαμπέρτο Μποράνγκα αποσύρθηκε πριν από 40 χρόνια αλλά πλέον προπονείται για να επιστρέψει στα… 82 του.

«Είμαι απλώς ένα ενήλικο αγόρι»… Με αυτή την ατάκα, ο Λαμπέρτο Μποράνγκα συνοψίζει τα πάντα για τα όσα θα πρέπει να ξέρετε και να διαβάσετε παρακάτω. Στα 82 του, ο Ιταλός βγαίνει από τη «ναφθαλίνη» και ετοιμάζεται να επιστρέψει στη δράση.

Ο Λαμπέρτο Μποράνγκα έγραψε περισσότερες από 250 εμφανίσεις στην καριέρα του σε Serie A & B, παίζοντας στην καριέρα του σε Ρετζιάνα, Τσεζένα, Περούτζια, Βαρέζε, Μπρέσια, Πάρμα και Φιορεντίνα.

Πλέον, είναι γιατρός με εξειδίκευση στην καρδιολογία και την αθλητιατρική. «Τι θα έλεγα σε έναν ασθενή αν μου έλεγε ότι θέλει να γίνει αθλητής στην ηλικία των 82 ετών; Θα τον ρωτούσα: Έχεις προπονηθεί; Είσαι σε φόρμα; Θα έκανα όλους τους απαραίτητους ιατρικούς ελέγχους, όπως κάνω, και μετά, αν όλα πάνε καλά, θα του έλεγα: ναι, μπορείς να συνεχίσεις», αναφέρει στο ιταλικό πρακτορείο.

Ο Μποράνγκα υπέγραψε μάλιστα και συμβόλαιο με την Τρεβίζο, η οποία αγωνίζεται στην 7η κατηγορία της Ιταλίας. Υπάρχουν ήδη πλάνα από την προπόνησή του με την ομάδα, με τον 82χρονο να ετοιμάζεται για την επανεμφάνισή του στα γήπεδα. Μετά από 40 χρόνια, αφού το 1985 κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σε επαγγελματικό επίπεδο.

«Θα παίξω έναν αγώνα τον Οκτώβριο και μετά θα δούμε. Δεν έχω καμία πρόθεση να μπω στα αποδυτήρια και να κάνω κουμάντο. Τον Οκτώβριο θα συμμετάσχω επίσης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Masters στη Μαδέιρα. Πάντα προπονούμαι: μήκος, τριπλούν, άλμα επί κοντώ, σε κάθε αγώνισμα», δηλώνει με περίσσια αυτοπεποίθηση.

Για να συμπληρώσει: «Προπονούμαι με τον Μάρκο Μποναϊούτι, ο οποίος στην Ίντερ ακολούθησε τον Σαμίρ Χαντάνοβιτς. Έχω καλά συναισθήματα, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορέσω να παίξω ολόκληρο τον αγώνα».

Ο Μποράνγκα επέλεξε να επιστρέψει στην Τρεβίζο, έναν σύλλογο με τον οποίο είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένος και οπαδός του.

«Δεν θέλω να μοιάζω με κλόουν, αν παίξω, φυσικά ο προπονητής αποφασίζει. Το κάνω για να τονίσω ότι ένα πράγμα είναι η βιολογική ηλικία, ένα άλλο είναι αυτό που είναι στα χαρτιά. Υπάρχουν μέρες που νιώθω 50 ετών. Προπονούμαι τέσσερις φορές την εβδομάδα», τονίζει.

Βέβαια, δεν είναι 40 χρόνια εκτός δράσης επί της ουσίας ο Μποράνγκα. Διότι αγωνιζόταν ως το 2020, σχεδόν σε ηλικία 78 ετών, όταν και έπαιξε τον τελευταίο του αγώνα για τη Μαρότεζε. Δεν υπάρχει καμία διαφημιστική στρατηγική πίσω από αυτό. Ο Μποράνγκα προπονείται σοβαρά, υπό την επίβλεψη του προπονητή τερματοφυλάκων της Περούτζια, αποφασισμένος να είναι έτοιμος και ανταγωνιστικός.

Ποιο είναι όμως το μυστικό του για να φτάσει ως εδώ; Καλό φαγητό και... σεξ! «Λίγο φαγητό, αλλά το σωστό. καθόλου αλκοόλ, καθόλου κάπνισμα, πολύ λίγο κρέας. Μόνο γάλα σόγιας και σωματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένου του σεξ. Ένα μεγάλο και ισορροπημένο πρωινό, μια μπάρα σοκολάτας για μεσημεριανό γεύμα και ένα ελαφρύ δείπνο. Μετά τα γεύματα, πάντα μια βόλτα».

