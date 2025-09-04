ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τέλος εποχής στην Τότεναμ: Παραιτήθηκε ο Λέβι, αλλαγή σελίδας μετά από 25 χρόνια!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τέλος εποχής στην Τότεναμ: Παραιτήθηκε ο Λέβι, αλλαγή σελίδας μετά από 25 χρόνια!

Τότεναμ και Ντάνιελ Λέβι θα βαδίζουν χωριστούς δρόμους από εδώ και στο εξής, καθώς ο Άγγλος Εκτελεστικός Πρόεδρος υπέβαλε την παραίτησή του.

Αλλαγή σελίδας στα... ψηλά της Τότεναμ! Σαν κεραυνός εν αιθρία «έσκασε» το απόγευμα της Πέμπτης (04/09) η απόφαση του Ντάνιελ Λέβι να παραιτηθεί από την ηγεσία της.

Ο Άγγλος επιχειρηματίας, που τελούσε χρέη Εκτελεστικού Προέδρου στους Spurs εδώ και 25 χρόνια, υπέβαλε την παραίτησή και οι δύο πλευρές θα χωρίσουν τους δρόμους τους μετά από ένα πολύ σημαντικό διάστημα, τόσο από άποψη διάρκειας, όσο και επιτευγμάτων.

Στον καιρό του Λέβι το brand της Τότεναμ γιγαντώθηκε, ενώ η ομάδα έγραψε ιστορία, φτάνοντας στον τελικό του Champions League το 2019 και κατακτώντας το Europa League το 2024. Επίσης σπουδαία παρακαταθήκη αποτελεί και η ολοκλήρωση του «Tottenham Hotspur Stadium», του υπερσύγχρονου γηπέδου των Spurs, το οποίο χτίστηκε χωρίς την παραμικρή εξωτερική οικονομική αρωγή και εκτόξευσε τον σύλλογο. Παρ'όλα αυτά, οι οπαδοί της ομάδας δεν ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι από τη διαχείρισή του και πολλάκις, ειδικά τον τελευταίο καιρό, είχαν διαδηλώσει, ζητώντας του να παραιτηθεί. Η επιθυμία τους λοιπόν έγινε πραγματικότητα.

«Είμαι απίστευτα περήφανος για το έργο που επιτελέσαμε μαζί με την εκτελεστική ομάδα και όλους τους εργαζόμενους μας. Κάναμε αυτόν τον σύλλογο μια παγκόσμια δύναμη που αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο. Πέρα από αυτό, χτίσαμε μια κοινότητα. Ήμουν αρκετά τυχερός να συνεργαστώ με μερικούς από τους σπουδαιότερους ανθρώπους στο άθλημα, από την ομάδα στο Lilywhite House και το Hotspur Way, μέχρι όλους τους παίκτες και προπονητές όλα αυτά τα χρόνια.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους φιλάθλους που με στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ήταν πάντα μια εύκολη διαδρομή, αλλά έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Θα συνεχίσω να υποστηρίζω με πάθος αυτόν τον σύλλογο», δήλωσε ο Λέβι.

Τα καθήκοντά του προς το παρόν θα αναλάβει ο Πίτερ Τσάρινγκτον, ενώ ως CEO προσελήφθη ο Ινδός Βινάι Βενκατεσάμ που από το 2020 έως το 2024 είχε τον ίδιο ρόλο στην Άρσεναλ.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ξανά μανά για Τιμούρ στην Ανόρθωση - Έκλεισε νέο ραντεβού

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

BINTEO: Η διαστημική εμφάνιση του Ντόντσιτς κόντρα στο Ισραήλ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ροτέισιον για τον... τριπλό στόχο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Απρόοπτο της τελευταίας στιγμής για την Ελλάδα: Χωρίς Σαμοντούροφ κόντρα στην Ισπανία

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Γιοβάνοβιτς: «Είναι ικανοποίηση να δουλεύω με αυτά τα παιδιά, θέλουμε να παίξουμε σε μεγάλη διοργάνωση»

Ελλάδα

|

Category image

Τέλος εποχής στην Τότεναμ: Παραιτήθηκε ο Λέβι, αλλαγή σελίδας μετά από 25 χρόνια!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φιλική νίκη με ανατροπή για Ανόρθωση με ανεπίσημο ντεμπούτο Ηλία

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Με Γαλλία ή Ισραήλ η Ελλάδα στη φάση των 16 του Ευρωμπάσκετ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Με αγριεμένο Ντόντσιτς λύγισε το Ισραήλ πάει φορτσάτη στα νοκ-άουτ η Σλοβενία

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Είπε «αντίο» στη μεγάλη γιορτή με ήττα από την Ιταλία η Εθνική Κύπρου

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Άμεση βελτίωση το ζητούμενο

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Βαριά τιμωρία της UEFA στην ΑΕΚ Αθηνών

Ελλάδα

|

Category image

Θα είναι απόψε το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι του Μέσι με την Αργεντινή;

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θρίαμβος για την Κύπρο στον διεθνή διαγωνισμό Formula IHU

AUTO MOTO

|

Category image

Ένταση Ρωσίας-Ουκρανίας στην Παρί Σεν Ζερμέν: «Ο Ζαμπάρνι ζήτησε να φύγει ο Σαφόνοφ για να υπογράψει»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη