Θα είναι απόψε το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι του Μέσι με την Αργεντινή;

Η Αργεντινή ρίχνεται και πάλι στη «μάχη» για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026. Η Παγκόσμια πρωταθλήτρια που έχει εξασφαλίσει από τις 25 Μαρτίου την παρουσία της στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του επόμενου καλοκαιριού, έχει παράλληλα «καπαρώσει» και την 1η θέση στην βαθμολογία της Λατινικής Αμερικής, ούσα στο +10 από τις δεύτερες -με ισοβαθμία- Βραζιλία και Εκουαδόρ.

Το σύνολο του Λιονέλ Σκαλόνι θα υποδεχθεί τα ξημερώματα της Παρασκευής (5/9, 02:30) τη Βενεζουέλα, και σε ολόκληρο τον πλανήτη υπάρχει η πεποίθηση πως αυτό θα είναι το τελευταίο επίσημο, εντός έδρας παιχνίδι του Λιονέλ Μέσι με το εθνόσημο στο στήθος. Το σενάριο αυτό προκρίνεται ακόμη περισσότερο μετά τις δηλώσεις του εκλέκτορα της Αργεντινής.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν το παιχνίδι, ο 55χρονος τεχνικός όντας άκρως συγκινημένος ευχήθηκε να μην είναι αυτό το τελευταίο εντός έδρας ματς του ''Pulga'', ενώ εξήγησε πως ίσως οι άνθρωποι της ομοσπονδίας ετοιμάσουν κάτι... special στο μέλλον. Μάλιστα, στην τελευταία προπόνηση της «Αλμπισελέστε», ο κόσμος αποθέωσε τον 38χρονο σούπερ-σταρ, σε ένα πραγματικό πανδαιμόνιο.

Τι είπε ο ίδιος ο Μέσι

Ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζουν τα λόγια του ίδιου του άσου της Ίντερ Μαίάμι, που εξήγησε πως ο συγκεκριμένος θα είναι ένας ιδιαίτερος αγώνας, με την οικογένειά του να βρίσκεται στο «Μονουμεντάλ» για να δει από κοντά το -πιθανότατα- τελευταίο επίσημο εντός έδρας ματς του. Βέβαια, στη συνέχεια άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά, λέγοντας πως δεν ξέρει αν θα γίνουν κάποια φιλικά ή αν θα υπάρξει άλλο επίσημο παιχνίδι μετά από αυτό με τη Βενεζουέλα.

«Θα είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, οπότε η οικογένειά μου θα είναι εκεί μαζί μου: η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, οι γονείς μου, τα αδέρφια μου. Θα το ζήσουμε έτσι. Δεν ξέρω τι θα συμβεί στη συνέχεια, αν θα υπάρξουν φιλικά ή περισσότεροι αγώνες μετά τη Βενεζουέλα».

Πάντως, οι Αργεντίνοι φίλαθλοι που θα κατακλύσουν το γήπεδο στο «Μπουένος Άϊρες», μοιάζουν έτοιμοι για μια ιστορική, γεμάτη συγκίνηση βραδιά, έτσι ώστε να πουν «αντίο» και να ευχαριστήσουν τον άνθρωπο που τους έφερε και πάλι στην κορυφή του κόσμου και χάρισε ασύλληπτες στιγμές.

