Χώρισε τον Γιαμάλ και... τα έφτιαξε με παίκτη της Ρεάλ!

Τον τελευταίο καιρό ο Λαμίν Γιαμάλ βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, όχι όμως για όλα όσα κάνει με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, αλλά για τη σχέση του με την γνωστή ράπερ από την Αργεντινή, Νίκι Νικόλ.

Οι δυο τους είχαν ανεβάσει κιόλας μια φωτογραφία στα social media πριν λίγες ημέρες, η οποία όμως δεν υπάρχει πια, καθώς ο άσος της Μπάρτσα την έσβησε, αφού φουντώνουν οι φήμες ότι το ζευγάρι χώρισε.

Και δεν τελειώνει εκεί η ιστορία. Σύμφωνα με τα ξένα δημοσιεύματα, η Νικόλ φέρεται ότι από την Μπαρτσελόνα πήγε στη… Ρεάλ Μαδρίτης και λέγεται ότι βρίσκεται σε σχέση με τον Φράνκο Μασταντουόνο!

Στα social media υπάρχουν πολλά αρνητικά σχόλια για την τραγουδίστρια, τα οποία αναφέρουν πως παραμέλησε τη μουσική της και ενδιαφέρεται μόνο για τις ρομαντικές της σχέσεις. Επίσημα, δεν έχει επιβεβαιωθεί βέβαια ούτε ο χωρισμός της από τον Γιαμάλ, αλλά ούτε και η νέα της σχέση με τον Μασταντουόνο.

sport-fm.gr

ΔΙΕΘΝΗ

