Χατ-τρικ από 16χρονο παίκτη της Ρόμα σε φιλικό

Ο νεαρός επιθετικός, Λορέντσο Παρατίτσι πέτυχε τρία τέρματα στην… έντονη προπόνηση της πρώτης ομάδας της Ρόμα σε φιλικό παιχνίδι κόντρα στην τοπική Roma City.

Ο Γκασπερίνι έδωσε την ευκαιρία στους ποδοσφαιριστές που έμειναν πίσω και δεν είχαν υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες των χωρών τους, ν’ ανεβάσουν ρυθμούς και να κάνουν μια αρκετά πιο έντονη προπόνηση.

Προγραμματίστηκε φιλικό παιχνίδι με την τοπική Roma City και οι «τζαλορόσι» έφτασαν στο άνετο 8-0, με τον 16χρονο επιθετικό, Λορέντσο Παρατίτσι να πετυχαίνει χατ-τρικ.

Πολύτιμο χρόνο συμμετοχής πήραν μεταξύ άλλων και οι Πάουλο Ντιμπάλα και Λορέντσο Πελεγκρίνι.

 

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

