Αρνείται τις κατηγορίες ο άνθρωπος που έπεσε με το αυτοκίνητο στους οπαδούς της Λίβερπουλ!

Ο 53χρονος δράστης του προ λίγων μηνών, σοκαριστικού περιστατικού, όπου ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα, αρνήθηκε και τις 31 κατηγορίες με τις οποίες έχει κατηγορηθεί.

Υπενθυμίζεται πως με το αυτοκίνητό του και αφού ακολούθησε ασθενοφόρο που... άνοιγε τον δρόμο στην περιπολία, πάτησε γκάζι κι έπεσε πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος σε πολύ κεντρικό σημείο, τη μέρα του parade της Λίβερπουλ στους δρόμους της πόλης για την κατάκτηση του 20ου πρωταθλήματος της Premier League.

Εκείνη τη μέρα, 134 άτομα τραυματίστηκαν, αλλά όλοι, είτε χρειάστηκαν μακρά νοσηλεία είτε σύντομη, ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους και είναι υγιείς…

