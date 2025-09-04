«Δένει» Γιλντίζ μέχρι το 2030 η Γιουβέντους

Νέο και… τελευταίο κύκλο διαπραγματεύσεων αναμένεται να έχουν οι άνθρωποι της Γιουβέντους με τους εκπροσώπους του Κενάν Γιλμάζ, για την περαιτέρω συνεργασία των δύο πλευρών.

Όπως αναφέρει ο ιταλικός Τύπος, οι «μπιανκονέρι» προσφέρουν πενταετές συμβόλαιο και διπλασιασμό αποδοχών στον φέρελπι Τούρκο εξτρέμ, ο οποίος από την πλευρά του φέρεται να είναι θετικός σε αυτή την πρόταση.

Θυμίζουμε ότι η Γιουβέντους είπε όχι το καλοκαίρι που μας πέρασε σε προτάσεις ομάδων από την Αγγλία για τον Γιλμάζ, επισημαίνοντας παράλληλα προς κάθε κατεύθυνση ότι ο ποδοσφαιριστής δεν είναι προς παραχώρηση.

Άλλωστε, ο 20χρονος άσος αποτέλεσε βασικό στέλεχος της 11άδας της «γηραιάς κυρίας» και την σεζόν που ολοκληρώθηκε.

