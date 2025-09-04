«Δένει» Γιλντίζ μέχρι το 2030 η Γιουβέντους
Η Γιουβέντους βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Κενάν Γιλντίζ, προσφέροντάς του νέο πενταετές συμβόλαιο και διπλασιασμό αποδοχών, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ στην Ιταλία.
Νέο και… τελευταίο κύκλο διαπραγματεύσεων αναμένεται να έχουν οι άνθρωποι της Γιουβέντους με τους εκπροσώπους του Κενάν Γιλμάζ, για την περαιτέρω συνεργασία των δύο πλευρών.
Όπως αναφέρει ο ιταλικός Τύπος, οι «μπιανκονέρι» προσφέρουν πενταετές συμβόλαιο και διπλασιασμό αποδοχών στον φέρελπι Τούρκο εξτρέμ, ο οποίος από την πλευρά του φέρεται να είναι θετικός σε αυτή την πρόταση.
Θυμίζουμε ότι η Γιουβέντους είπε όχι το καλοκαίρι που μας πέρασε σε προτάσεις ομάδων από την Αγγλία για τον Γιλμάζ, επισημαίνοντας παράλληλα προς κάθε κατεύθυνση ότι ο ποδοσφαιριστής δεν είναι προς παραχώρηση.
Άλλωστε, ο 20χρονος άσος αποτέλεσε βασικό στέλεχος της 11άδας της «γηραιάς κυρίας» και την σεζόν που ολοκληρώθηκε.
