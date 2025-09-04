Ευχόταν να παίξει Champions League με την Τσέλσι και δυο μέρες μετά... κόπηκε από τη λίστα

Ο Φακούντο Μπουονανότε μετακινήθηκε από την Μπράιτον στην Τσέλσι με δανεισμό και ήθελε σαν τρελός να παίξει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Ο Αργεντινός εξτρέμ θα ήθελε πολύ να βρίσκεται στα πλάνα του Έντσο Μαρέσκα για τα ευρωπαϊκά ταξίδια των «μπλε» τη φετινή αγωνιστική περίοδο, μιλούσε με ενθουσιασμό γι' αυτό στην πρώτη του συνέντευξη ως ποδοσφαιριστής των Παγκόσμιων Κυπελλούχων, αλλά τελικά... πήρε την πίκρα.

Το βράδυ της Τετάρτης έμεινε εκτός λίστας της Τσέλσι για τη League Phase του Champions League κι έτσι μέσα σε δυο μέρες το όνειρο... καταστράφηκε.

sportfm.gr