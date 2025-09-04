Άλλη μια απογοήτευση για τον Κιέζα στη Λίβερπουλ...
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Όσο κι αν τη λατρεύει, όσο κι αν πίστευε πως ο Σλοτ αρχίζει να τον εμπιστεύεται, ο Φεντερίκο Κιέζα βίωσε άλλη μια μεγάλη απογοήτευση στη θητεία του στους «κόκκινους».
Ήταν εκείνος που πέτυχε το νικητήριο γκολ στα τελευταία λεπτά του ματς με την Μπόρνμουθ. Ήταν εκείνος που συνεισέφερε στο νικητήριο γκολ του Ενγκουμόχα στο 90'+10' στο Νιούκαστλ και εκείνος που τρελάθηκε βλέποντας το γκολ του Σόμποσλαϊ κόντρα στην Άρσεναλ.
Πίστευε πως θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετική η φετινή αγωνιστική περίοδος για εκείνος στο Μέρσεϊσαϊντ, αλλά ήρθε άλλη μια κατραπακιά για τον Φεντερίκο Κιέζα στο «Άνφιλντ».
Ενώ θεωρούσε και ήλπιζε ν' αρχίσει να τον εμπιστεύεται περισσότερο ο Άρνε Σλοτ, ο Ιταλός επιθετικός έμεινε εκτός λίστας για τη League Phase του Champions League και συμπεριλήφθηκε σε αυτή ο Ρίο Ενγκουμόχα...
sportfm.gr