Η μεταγραφή του Μπελότι στην Τουρκία ναυάγησε λόγω της… συζύγου του

Παίκτης της Κάλιαρι είναι ο Αντρέα Μπελότι από το μεσημέρι της Τετάρτης. Ο Ιταλός επιθετικός επέστρεψε στα πάτρια εδάφη μετά από έναν περίπου μισό χρόνο απουσίας, στον οποίο αγωνίστηκε στην Μπενφίκα.

Παραλίγο να μείνει για περισσότερο διάστημα στην… ξενιτιά, καθώς υπήρξε έντονο πρέσινγκ από την Καϊσέρισπορ. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην Τουρκία, η σύζυγός του, Τζόρτζια , επιθυμούσε την επιστροφή τους στην Ιταλία.

Υπενθυμίζεται ότι ο «κόκορας» έχει παίξει σε Φιορεντίνα, Ρόμα, Τορίνο, Μπενφίκα, Παλέρμο, Κόμο.

sportfm.gr