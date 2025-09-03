Η μεταγραφή του Γουϊσά στη Νιουκάστλ ολοκληρώθηκε... 30 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της προθεσμίας!

Ο 29χρονος επιθετικός έγινε παίκτης της Νιουκάστλ κυριολεκτικά στο φώτο φίνις, λόγω μιας παράξενης κατάστασης που δημιουργήθηκε στο φινάλε της Deadline Day.

Η Νιουκάστλ ολοκλήρωσε το καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι με την αγορά του Γιοάν Γουϊσά από την Μπρέντφορντ, η οποία ακολούθησε εκείνης του Αλεξάντερ Ίσακ στη Λίβερπουλ.

Οι «καρακάξες» πήραν περί τα 150 εκατ. ευρώ από τους πρωταθλητές Αγγλίας και... έδωσαν στις «μέλισσες» λίγο πάνω από το 1/3 αυτών (58 εκατ. ευρώ) για να αποκτήσουν τον 29χρονο επιθετικό από το Κονγκό, ενώ νωρίτερα είχαν κάνει δικό τους και τον Νικ Βολτεμάντε από τη Στουτγκάρδη έναντι 85 εκατ. ευρώ, που έγινε η ακριβότερη αγορά στην ιστορία του κλαμπ.Ωστόσο, η μετακίνηση του Γοϋισά κυριολεκτικά ολοκληρώθηκε στο φινάλε της Deadline Day, και δεν... χάλασε για 30 δευτερόλεπτα!

Όπως αποκάλυψε το Sky Sports, ο Κονγκολέζος δεν είχε υπογράψει ένα από τα έγγραφα, με αποτέλεσμα ένας από τους εκπροσώπους του να τρέξει στο προπονητικό κέντρο της Νιούκαστλ για να βρει τον επιθετικό ώστε να υπογράψει βιαστικά το έγγραφο, με... λεπτά να απομένουν για την ολοκλήρωση της προθεσμίας.