Λίβερπουλ: Εκτός λίστας Ch. League ο Κιέζα - Μέσα ο Ίσακ!

Ο Άρνε Σλοτ αποφάσισε να αφήσει τον Φεντερίκο Κιέζα εκτός της λίστας του Champions League, ενώ ασφαλώς και συμπεριέλαβε τον Αλεξάντερ Ίσακ.

Γνωστή έγινε η λίστα που δήλωσε ο Άρνε Σλοτ στην UEFA για τα παιχνίδια της League Phase του Champions League.

Ο Άρνε Σλοτ αποφάσισε να κόψει από την 22άδα που δήλωσαν οι «reds» τον Φεντερίκο Κιέζα. Αντιθέτως, μια θέση στη λίστα κέρδισε με το σπαθί του ο 16χρονος εξτρέμ, Ρίο Ενγκουμόα.

Φυσικά, κανονικά συμπεριλήφθηκε και ο Αλεξάντερ Ίσακ, το πρόσφατο απόκτημα της Λίβερπουλ, η οποία ξόδεψε περίπου 150 εκατ. ευρώ για την αγορά του από τη Νιούκαστλ.

ΔΙΕΘΝΗ

