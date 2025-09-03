FIFA: Η παγκόσμια αγορά μεταγραφών «σπάει» κάθε ρεκόρ στο μεσοδιάστημα του 2025

Η μεσοχρονική μεταγραφική περίοδος του 2025 (από 1 Ιουνίου έως 2 Σεπτεμβρίου, συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού «παραθύρου» 1-10 Ιουνίου λόγω του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων) επιβεβαίωσε την εντυπωσιακή δυναμική της διεθνούς αγοράς ποδοσφαιριστών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η FIFA, σημειώθηκαν νέα ρεκόρ τόσο στον όγκο όσο και στο ύψος των οικονομικών συναλλαγών, τόσο στο ανδρικό όσο και στο γυναικείο ποδόσφαιρο.

Όλα τα δεδομένα μεταγραφών παρουσιάζονται στην διαδραστική πλατφόρμα της FIFA, η οποία επιτρέπει συγκριτική ανάλυση μεταξύ όλων των μελών-ομοσπονδιών και ανά χρονική περίοδο.

Η αγορά του ανδρικού ποδοσφαίρου συνεχίζει να κινείται σε πρωτοφανή επίπεδα δραστηριότητας και δαπανών. Κατά το φετινό μεσοδιάστημα πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 12.000 διεθνείς μεταγραφές, αριθμός ρεκόρ, ενώ το συνολικό ποσό των μεταγραφικών τελών εκτινάχθηκε στα 9,76 δισ. δολάρια - το υψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ σε μεταγραφική περίοδο Ιουνίου-Σεπτεμβρίου.

Η Αγγλία διατήρησε τα σκήπτρα της ως ο κορυφαίος «επενδυτής» στον κόσμο, ξοδεύοντας πάνω από 3 δισ. δολάρια - επίσης ρεκόρ για μία μόνο ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Σε αριθμό εισερχόμενων μεταγραφών, οι τρεις πρώτες χώρες ήταν η Αγγλία, η Πορτογαλία και η Βραζιλία.

Αξιοσημείωτη άνοδος καταγράφηκε και στο γυναικείο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, με πάνω από 1.100 μεταγραφές και νέο ρεκόρ. Οι δαπάνες για μεταγραφικά τέλη έφτασαν τα 12,3 εκατ. δολάρια, αυξημένες κατά περισσότερο από 80% σε σύγκριση με το 2024. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναδείχθηκαν ως η χώρα με τις μεγαλύτερες δαπάνες (άνω των 4 εκατ. δολαρίων), ενώ πρώτες σε εισερχόμενες μεταγραφές ήταν η Γερμανία, η Αγγλία και οι ΗΠΑ.

«Παρατηρούμε μια αγορά μεταγραφών σε πλήρη άνθιση, τόσο στο ανδρικό όσο και στο γυναικείο ποδόσφαιρο», δήλωσε ο Εμίλιο Γκαρθία Σιλβέρο, επικεφαλής Νομικών και Κανονιστικών Υποθέσεων της FIFA, προσθέτοντας: «Ενώ πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη στο ανδρικό ποδόσφαιρο ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, η εκρηκτική άνοδος των μεταγραφών στο γυναικείο ποδόσφαιρο είναι εξίσου αξιοσημείωτη, καθώς επιβεβαιώνει τη ραγδαία επαγγελματοποίηση και ανάπτυξη του αθλήματος σε επίπεδο συλλόγων».

Συνολικά, τα αποτελέσματα του μεσοδιαστήματος του 2025 καταδεικνύουν τη συνεχή διεύρυνση της διεθνούς κινητικότητας παικτών και τη διαρκώς αυξανόμενη δυναμική του παγκόσμιου συστήματος μεταγραφών.

Αναλυτικά:

-Οι δαπάνες στο ανδρικό ποδόσφαιρο ανήλθαν στα 9,76 δισ. δολάρια - νέο ιστορικό ρεκόρ (αύξηση άνω του 50% σε σχέση με το μεσοδιάστημα του 2024)

-Οι μεταγραφές στο γυναικείο ποδόσφαιρο άγγιξαν τα 12,3 εκατ. δολάρια - η υψηλότερη επίδοση όλων των εποχών (αύξηση άνω του 80% σε σχέση με το 2024)

-Νέο ρεκόρ στον αριθμό μεταγραφών: σχεδόν 12.000 στους άνδρες και πάνω από 1.100 στις γυναίκες

ΑΠΕ-ΜΠΕ