Οι ομάδες με τα ακριβότερα ρόστερ στη φετινή σεζόν, σύμφωνα με το «Transfermarkt»

Η μεταγραφική περίοδος του φετινού καλοκαιριού ολοκληρώθηκε στα περισσότερα πρωταθλήματα, με τις ομάδες να έχουν τελειώσει με τις... προσθαφαιρέσεις και να εστιάζουν αποκλειστικά πλέον στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις!

Το «Transfermarkt», γνωστή σελίδα που ασχολείται με τις μεταγραφές και με τα ποσά που έχουν δοθεί ανά τον κόσμο, παρουσίασε τις ομάδες οι οποίες, έχοντας μπει πλέον στον Σεπτέμβριο, διαθέτουν τα ακριβότερα ρόστερ.

Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται η Ρεάλ Μαδρίτης, της οποίας η συνολική αξία του ρόστερ της φτάνει τα 1,40 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Άρσεναλ, με αξία ρόστερ 1,33 δισεκατομμύρια ευρώ.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν Μάντσεστερ Σίτι (1,23 δισ.), Λίβερπουλ (1,12 δισ.) και Μπαρτσελόνα (1,11 δισ.), ενώ αξία ρόστερ μεγαλύτερη του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ έχουν επίσης Τσέλσι και Παρί Σεν Ζερμέν.

Στην εικοσάδα της λίστας, οι μισές ομάδες είναι της αγγλικής Premier League, με τη Νότιγχαμ Φόρεστ ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη, να βρίσκεται στη 14η θέση.

Η λίστα του «Transfermarkt»: