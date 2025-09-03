ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Σπόντα» του Σαλάχ προς όλους και υπεράσπιση των πρωταθλητών!

Μια δημοσίευση στο Twitter ήταν αρκετή για να κάνει τον Μοχάμεντ Σαλάχ να βγει και να υπερασπιστεί δύο… πρώην συμπαίκτες του. Ο Αιγύπτιος απάντησε, θέλοντας να υπενθυμίσει σε όλους, ποιοι ήταν οι περσινοί πρωταθλητές με τη Λίβερπουλ.

«Φωτιές»… έβαλε ο Μο Σαλάχ, με μία απάντησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Η ανάρτηση που δημιούργησε τον εκνευρισμό του, φαίνεται να… υποβάθμιζε τους περσινούς του συμπαίκτες, συγκρίνοντάς τους, με τους νέους φετινούς. Εκείνος τους υπερασπίστηκε, θυμίζοντας πως εκείνοι ήταν οι περσινοί πρωταθλητές.

Πιο αναλυτικά, η ανάρτηση προήλθε από τη σελίδα «Anfield Edition», η οποία κατά την γνώμη της θεώρησε πως οι μεταγραφές των Βιρτζ και Ίσακ ήταν αναβάθμιση σε σχέση με τους Ντίας και Νούνιες.

Αυτή η… υποτίμηση έκανε τον Αιγύπτιο να απαντήσει, αναδημοσιεύοντας την ανάρτηση. Τα λόγια του, λίγα και συγκεκριμένα. Ύψωσε «ασπίδα» για τους παλιούς του συμπαίκτες, λέγοντας παράλληλα πως ναι μεν πρέπει να υπάρχει ενθουσιασμός για τους νέους, αλλά και σεβασμός γι’ αυτούς που αποχώρησαν, ως πρωταθλητές.

Στην ανάρτησή του έγραψε:

«Μπορούμε να πανηγυρίζουμε τις νέες μας εξαιρετικές μεταγραφές, χωρίς να υποτιμούμε τους περσινούς πρωταθλητές της Premier League»

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

